獨家直擊／劉冠廷寵粉來者不拒 笑容滿面簽名合影有求必應

本刊上月直擊劉冠廷現身松山機場。（圖／本刊攝影組）

近期即將開始忙於電影《雙囍》與《功夫》兩部片宣傳工作的劉冠廷，時報周刊CTWANT上月23日下午4點半直擊他在松山機場進行拍攝工作，與其合作的是穿著機場服裝的人員，劉冠廷始終保持親切笑容，面對工作人員總是鞠躬回禮，拍攝空檔有民眾想簽名合影但顯得害羞，他還主動向對方招手，寵粉的行為讓人感到十分溫暖。

劉冠廷正在機場進行拍攝工作。（圖／本刊攝影組）

拍攝空檔機場人員送給劉冠廷紀念小禮物。（圖／本刊攝影組）

劉冠廷抱著收到的禮物向機場人員鞠躬表達感謝。（圖／本刊攝影組）

有民眾上前向劉冠廷要簽名，他相當親切滿臉笑容有求必應。（圖／本刊攝影組）

稍作休息後劉冠廷又繼續完成拍攝工作。（圖／本刊攝影組）

劉冠廷打扮輕鬆休閒，穿著深色夾克出現在松山機場，身邊有許多攝影師與機場工作人員，從一旁的大字報上的文字，可推測他正在拍攝機場設施與服務的宣傳影片。趁拍攝空檔，幾名機場人員送來機場吉祥物布偶等小禮物給劉冠廷，眾人也一起合影留念。結束後，他很有禮貌地一一鞠躬道別。此外，還有民眾上前索要簽名，見粉絲有點客氣感覺不好意思，劉冠廷也親切地露出笑容向對方招手，幫粉絲簽名問候幾句後道別。直到下午5點半左右，拍攝完最後的感想心得，他才與隨行工作人員一起離開機場。

劉冠廷在《雙囍》中一天辦兩場婚禮崩潰忙翻。（圖／水花電影提供）

劉冠廷在九把刀新作《功夫》裡飾演神秘反派「藍金」，造型與角色都顛覆以往形象。（圖／麻吉砥加提供）

近期劉冠廷即將開始忙於電影《雙囍》與《功夫》兩部片的宣傳工作，雖然兩片類型相差極大，角色性格也截然不同，但巧的是都將在二月農曆年賀歲檔上映；在《雙囍》中，劉冠廷飾演一名即將結婚的準新郎，在一生一次的大喜之日，竟遇上多年來打死不相往來的父親與母親都爭相想主持他的婚禮，不願得罪父母的他只好聯合岳父、婚顧及伴郎，試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮，最後當然是發生極度荒謬的局面。至於在九把刀的新作《功夫》裡，飾演一位有著白髮造型的神秘大反派「藍金」，與主角柯震東、朱軒洋等人有著跨越五百年的恩怨，不管是造型或角色個性都顛覆以往形象，令人期待。

