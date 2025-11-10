獨家直擊／吳定謙悄悄生二胎！爸吳念真讚「勇敢」 親子館陪玩雙寶當暖爹

吳定謙在親子館陪兒子。讀者提供

43歲的吳定謙是劇場名導吳念真獨子，2020年10月宣布與美女插畫家葉小姐結婚，2021年3月迎接兒子「啾寶」出生，近幾年他鮮少在社群上分享家庭生活，《鏡報新聞網》獨家直擊他其實悄悄生下二寶，也是兒子，趁著工作空檔，他與太太帶著雙寶，一家四口到親子館讓孩子「放電」。

大寶出生在疫情嚴峻時期，當時劇場工作受到嚴重衝擊，吳定謙也曾在社群上吐露邊育兒邊對未來感到焦慮的心情。而他從未向外界透露過二寶出生，倒是吳念真2023年9月曾在鄭弘儀節目《新聞挖挖哇》上藏不住喜悅，洩露媳婦懷二胎的消息，還透露：「她11月就要生了。」

吳定謙（左）生下大兒子後，曾與吳念真三代同框一起接受雜誌訪問。媽媽寶寶提供

吳念真當時在節目上形容，自己因為經濟狀況，只敢生一個小孩，現在很多年輕人甚至都不想生小孩，很佩服吳定謙還生了二胎，「我覺得他滿勇敢的」。他認為吳定謙夫妻一定有經過深思熟慮才生二胎，並自嘲是「多愁善感的阿公」，也會想想自己能否幫上兒子一家人的忙。

吳定謙（前）與太太低調生下二寶。翻攝吳定謙臉書

吳定謙繼承吳念真表演衣缽，不僅當演員，也成為劇場導演，近來忙著《八月，在我家》接下來幾個月在中南部的巡演。近日才結束高雄場演出，但吳定謙仍趁工作空檔陪伴兩個兒子，被直擊到台北市重慶南路上的親子館度過親子時光，吳定謙頭戴鴨舌帽之外，沒有其他掩飾，不過身高183公分的他仍相當顯眼。

吳定謙在親子館爸媽群中很顯眼。讀者提供

大寶4歲半，二寶2歲，這個年齡差距下，親子館現場兩個孩子其實玩不到一起，吳定謙與太太一人陪一個分開玩，他一會兒陪大寶與其他小朋友一起帶動唱跳，一會兒與二寶玩家家酒遊戲，也不時露出慈父微笑，但有時候也放空滑手機。最後吳定謙與太太討論了一下，覺得時間差不多了，在場次時間結束前約半小時就提早離場。

吳定謙當爸後耐心陪玩兒子。翻攝吳定謙臉書、讀者提供



