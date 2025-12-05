獨家直擊／喵星人墳場清出3大袋！虐貓女一句話讓清潔員做白工 愛貓人士當街開嗆

信義區虐貓女返回住處讓清潔隊做白工後，再跟警方回派出所製作筆錄。顏凱勗攝

台北市信義區發生虐貓棄屍案件，《鏡報》獨家直擊，虐貓女住處混亂不堪，環保局今（5日）上午進入清理時，從屋內清出三大袋雜物與垃圾，剛搬上垃圾車準備運走，沒想到游姓女子在上午11時左右返家後，竟當場要求清潔隊「那些是我的私人物品，我還要」，讓辛苦作業的清潔員瞬間做白工，只能把整袋垃圾再搬回屋內。

游女踏出家門愛貓人士立刻對質開嗆。翻攝畫面

稍早警方與動保處進入屋內搜索時，現場堆滿腐敗雜物與動物排泄物，味道濃烈到所有人都必須戴上雙層口罩，清潔員在惡臭環境中工作多時，卻因游女一句話得全部打掉重來，現場表情相當無奈只能照規定處理。

游女返家不久後，再度被警方帶往派出所製作筆錄，過程中多名愛貓人士到場當街質問她，有人怒斥「妳不會良心不安嗎」「貓咪的冤魂會跟著妳」，氣氛一度緊繃，游女全程低頭沉默，不發一語。

面對愛貓人士質問「你不會良心不安嗎」「貓咪的冤魂會跟著你」，全程低頭不發一語。顏凱勗攝

附近住戶見到大批員警與環保局人員也感到錯愕，表示完全不知道樓內有人涉嫌虐貓，據了解，游女原居於他處，今年才搬到信義區，卻已積欠房東多月房租，並因噪音問題多次遭鄰居檢舉，如今又爆出棄貓屍案，讓鄰居直呼不可置信。

警方與動保處後續將持續釐清是否仍有其他動物遺骸，並調查游女是否涉及虐待動物、是否屬累犯等相關事證。



