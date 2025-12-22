獨家直擊／夏于喬帶「孕氣」上工！準媽咪累累打超大哈欠 人逢喜事笑到擠出雙下巴

夏于喬懷著孕拍戲，似乎容易疲倦打了超大哈欠。讀者提供

41歲的夏于喬日前歡喜宣布成功懷孕，嗨喊：「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了。」不過不耽誤工作，仍持續拍戲。《鏡報》19日直擊她在台北市民生東路上的社區拍戲，對手演員是禾浩辰，正值下午時間，懷孕初期的夏于喬似乎容易疲倦，打了一個超大哈欠。

拍攝現場，夏于喬手捧一束花，禾浩辰則穿著略顯正式的灰白條紋襯衫。兩人在一旁等戲時，夏于喬與工作人員聊天，打了一個超大哈欠，雖然懷孕初期孕肚還不明顯，但似乎還是容易疲倦。過了一會兒，夏于喬與禾浩辰被叫到鏡頭前站定位，正式開始拍攝前，禾浩辰拿著手機，兩人有說有笑，夏于喬近日備受祝福，心情很好，一度笑到擠出雙下巴。

廣告 廣告

夏于喬（左）與禾浩辰聊天時，還笑到擠出雙下巴。讀者提供

年過40歲的夏于喬是高齡產婦，原本也沒有預期到寶貝突然降臨，接下拍戲工作，宣布懷孕後，也透過經紀人表示：「目前還是在工作拍戲，謝謝劇組的體諒，初期的確有些身體不適，但都還在身體可以接受的範圍，謝謝我的寶貝，讓我感受幸福大過於一切。」

劇情恰巧探討生養問題！同組許莉廷剛認愛喜氣洋洋

巧的是，夏于喬正拍攝的戲劇情節也與生養小孩有關，是公視台語台新戲《小孩才做選擇》，除了禾浩辰，同劇還有柯震東同門師妹許莉廷，她才剛與《原子少年》男團AcQUA源少年成員林毓家認愛，整個劇組喜事連連。而當天禾浩辰與許莉廷也在同社區拍攝現場分享合照。

禾浩辰（左）與許莉廷當天在同一社區分享自拍照。翻攝IG @hungbruce

夏于喬與導演老公林書宇2019年結婚，這6年來出席活動都會被關心肚皮進度，終於「做人成功」，因去年她曾入圍金馬獎最佳女主角獎，雖沒得獎，但如今分享手握金馬獎座照片，上面則寫著她榮獲「最佳準媽咪獎」。夏于喬並對寶寶感性喊話：「現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是我，一個是要用餘生守護的你。」經紀人則說目前還不知道寶寶性別。

夏于喬分享懷孕喜訊。翻攝夏于喬臉書

夏于喬（右）與林立書結婚6年懷孕成功。李鍾泉攝

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



回到原文

更多鏡報報導

獨家直擊／汪小菲再當爸！Mandy挺7個月身孕陪跑場 低調全身黑、露纖腿藏巨肚

夏于喬結婚6年宣布懷孕！喜獲「最大獎」 感性喊話腹中寶寶：用餘生守護你

張書偉閃兵神隱「鬧出兩條人命」 謝京穎懷雙寶揭「意外」心情！公司喊話：踏實過日子