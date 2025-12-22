獨家直擊／夏于喬懷孕懶理官司纏身！拍戲現場笑呵呵 劉品言嗨喊：女兒自帶朋友

夏于喬在拍戲現場笑呵呵。讀者提供

41歲的夏于喬日前歡喜宣布懷孕，與導演老公林立書將迎接「馬寶寶」出生，隔天竟爆出她與女網友的官司纏身長達4年，但她心情不受影響，《鏡報》直擊她在拍戲現場與對戲的禾浩辰互動開心聊天，笑彎眼睛、擠出雙下巴，藏不住將為人母喜悅。

夏于喬遭爆從2021年起，就衰捲與一名游姓女網友的官司爭議，女網友認為夏于喬從2019年開始的發文，就疑似嘲諷她的感情生活，以及竊取她的個人訊息，從2021年向新北地檢署提告妨害秘密罪，但法官認為夏于喬犯罪嫌移不足，最後判不起訴，女網友不服聲請再議，2022年3月高檢署駁回，又再聲請交付審判，最後仍是遭駁回。

夏于喬分享懷孕喜訊後，竟爆出衰捲官司爭議。翻攝夏于喬臉書

心中只想裝滿溫暖祝福！姐妹一起「好孕氣」

但夏于喬根本不認識該名網友，當時也透過經紀公司表示：「謝謝你們關心！ 現在的于喬，心裡空間有限，只想用來裝滿大家給予的溫暖祝福！她希望能把這份好孕（運）和喜悅分享給每一個人，如果大家有耐心看完文章應該自己有判斷，願我們都能帶著善良與開心，擁抱每一天。」

夏于喬坦言懷孕初期身體有些不適，但都還在可接受範圍，近日照原定計劃拍攝公視台語台新戲《小孩才做選擇》，巧的是，劇情也剛好探討生養小孩的問題，同劇除了禾浩辰，還有柯震東同門師妹許莉廷。

夏于喬（左）與對戲的禾浩辰在現場有說有笑。讀者提供

而夏于喬結婚6年終於「做人成功」，姐妹們也都替她感到高興，才剛坐完月子的新手媽媽劉品言也嗨喊，女兒「連踢踢」再度帶朋友下來了，夏于喬與劉品言是「四纖女」好友；而劉品言宣布懷孕後，分享「好孕氣」，閨密張艾亞（愛雅）也懷孕。



