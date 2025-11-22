獨家直擊》好久不見秦祥林返台現身大巨蛋！攜老婆甜蜜相伴最新近況曝光

秦祥林賢伉儷。(中華音樂人交流協會提供)

70年代一代小生秦祥林旅居美國多年，22日現身「臺北大巨蛋民歌大團圓」演唱會現場相挺老友。秦祥林在開演後，與老婆曹昌莉低調現身會場，他透露這次是專程來相挺好友，被問到台灣影迷都相當想念他，有無對台灣粉絲的話，他帥氣揮手說：「大家好。」

秦祥林表示這次是專程回來看老朋友，在台會再待兩天就返美。至於民歌有什麼最聽的歌？他幽默的比了手勢似乎是太多了，不知道。秦祥林本次回台看演唱會態度相當低調，從入場、觀看都是以一般觀眾方式入場，與老婆兩人甜蜜、低調聽演唱會。

秦祥林與老婆曹昌莉22日在台北大巨蛋欣賞演唱會。（許雅淳攝）

據悉，秦祥林在得知演唱會消息後，立刻託人購買7張最高價位票，與多年摯友一同回台欣賞，秦祥林透過友人表示：「民歌是我們那個年代最真摯的情感記憶，每一首歌都像是一段青春的日記。這次能回來參加，不只是聽歌，更是與過去的自己團圓。」

「臺北大巨蛋民歌大團圓」22日重磅登場，邀來74位民歌歌手華麗齊聚，演出總長超過六小時，創下華語樂壇民歌史歷年之最，為民歌50周年迎來最高潮！特別的是，重量級民歌代表鄭麗絲、徐曉菁、楊芳儀、林佳蓉等人將排除萬難、飛越萬里返台，與老戰友們再度合體，堪稱「民歌界的海歸派復仇者聯盟」。

其中最驚喜的，莫過於70年代華語影壇巨星秦祥林專程返台力挺。他在得知演出消息後立刻託人購買七張最高價位票，準備與多年摯友同場欣賞，77歲秦祥林今天被本報直擊跟老婆曹昌莉低調坐在台下，互動甜蜜，秦祥林許久未在公開露面，透露這回返台來看演唱會心情很開心，還興奮地用雙手比讚，享受跟老朋友們相見歡的時光，預計在後天離台。

秦祥林昔日主演《彩雲飛》、《我是一片雲》締造銀幕傳奇，如今以「星迷」身份現身，讓演唱會宛如金馬紅毯，星光熠熠！

