獨家直擊！宿舍天花板突塌 鋼筋外露學生嚇壞

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有學生發文表示自己的宿舍天花板突然掉落下來，疑似是滲水的關係，鋼筋外露擠壓到天花板，睡覺睡到膽戰心驚。（圖／東森新聞）





睡覺睡到一半可能要小心被砸到嗎？國立台北教育大學的學生發文，表示自己的宿舍天花板突然掉落下來，疑似是滲水的關係，鋼筋外露擠壓到天花板，睡覺睡到膽戰心驚，對此，校方也做出回應了。

校方指出，事發當下接獲通報後，便立即進行全面檢修，同時撤離學生至安全寢室，宿舍在去年暑假做完防水工程，基本上是安全的，但可能跟地震有關係，加上本身是40年的老舊宿舍，因此有滲水問題，導致鋼筋膨脹擠壓水泥塊，造成崩塌情形。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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