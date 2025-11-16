（獨家直擊）山下智久三天兩夜快閃離台！低調全身黑現身機場秒被認出

山下智久全身黑現身松山機場，明星魅力一秒就被認出。(記者王文麟攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕山下智久昨天(15日)在Legacy Tera一連舉行3場見面會，共吸引3900名粉絲朝聖，與粉絲度過美好的一天。今天下午他現身松山機場離台，低調身穿全身黑，不過還是藏不住明星光彩，立刻被不少粉絲認出，上前遞上明信片及卡片，山下智久也親切的與粉絲揮手說再見。

山下智久此次來台停留三天兩夜，前天(14日)來台吸引700人熱情接機，昨天在Legacy TERA舉行一天3場的「山下智久TOMOHISA YAMASHITA 2025台北talk & minilive」，他在見面會上獻唱經典歌曲，還與粉絲互動、對話，見面會相當充實，讓3900人滿載而歸。山下智久也希望能盡快來台，再度與台灣粉絲相會。

