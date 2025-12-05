獨家直擊／殺貓魔女住處恐怖景象曝「臭到兩層口罩擋不住」 清出3大袋排泄物垃圾

警方上門到游女住處蒐證，現場充斥垃圾排泄物，讓人作噁。顏凱勗攝

北市信義區棄屍12隻貓的游姓女子，今天（5日）再度被警方與動保單位登門搜索。上午10點許，轄區警方、動保處與環保局人員聯手進入她位於信義區的租屋處，一開門現場立刻傳出刺鼻惡臭，滿地垃圾、動物排泄物堆成小山，令人怵目驚心。

現場人員透露，屋內臭味濃烈到所有人都必須「戴兩層口罩才敢踏進去」，甚至就連在屋外守候的記者，只要吹來一陣風，鼻腔立刻被濃厚臭味刺得倒退兩步。

警方與動保人員進屋後發現，地面堆滿雜物、塑膠袋、爛掉的食物殘渣，四處可見疑似多日未清理的貓咪排泄物，整間屋子幾乎找不到能落腳的地方。有現場人員形容：「就像進到一個封閉的垃圾倉庫，味道不是一般髒亂，是『腐臭混排泄』的那種程度。」

清潔隊員從游女家清出大量排泄物與食物殘渣等垃圾。顏凱勗攝

環保局立刻展開清運，從屋內至少搬出5大袋雜物與垃圾，還尚未完全清空，清潔作業持續進行中。

記者也在現場詢問周邊住戶，多名鄰居都表示震驚，直言完全沒想到游女會涉及棄屍案。一名鄰居透露：「她很常提著大包貓飼料回家，我還以為她是愛貓的人，沒想到會變成這樣。」

也有鄰居指出，這一年來就曾經聞到臭味，但不知道是從哪戶傳出，直到警方與動保處前往才驚覺源頭就在身邊。

警方表示，本次進屋主要是為了蒐集更多證據，包含是否有其他動物遺骸、生活環境證據、以及釐清是否涉及虐待行為。動保處將會依現場狀況製作紀錄，後續提交給警方判定是否涉及《動保法》虐待罪。

鄰居說游女常帶貓飼料返家，先前還以為她是愛貓人士。顏凱勗攝

