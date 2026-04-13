獨家直擊／江宏傑信義區「約會」小11歲女伴2小時 親密互動真相曝光

江宏傑日前被時報周刊CTWANT捕捉，和前經紀公司師妹木木一起在台北市信義區拍攝廣告。（圖／本刊攝影組）

時報周刊CTWANT日前直擊37歲前桌球國手江宏傑身邊有新女伴，兩人還穿著同色系的服裝有說有笑。仔細一看原來身旁的年輕女子是前經紀公司師妹林葦妮（木木），兩人正在台北市信義區百貨公司拍攝手機廣告。

經過多年綜藝節目洗禮的江宏傑，在拍攝過程中展現豐富的面部表情，喜感十足。（圖／本刊攝影組）

江宏傑和木木默契十足，不到2小時時間就結束拍攝工作，大夥還合影留念。（圖／本刊攝影組）

江宏傑和26歲木木兩人過去是同經紀公司師兄妹，合作經驗豐富，也曾一起主持社群直播節目。再度合作拍攝也展現十足契默。從對稿到正式拍攝幾乎一氣呵成，相當專業。面對導演的動作要求，已經經過多年綜藝節目洗禮的江宏傑可說是信手拈來，不僅面部表情豐富、喜感十足，整個拍攝表現地輕鬆自在、豪不費力。相關的拍攝工作，不到5點便完成，眾人最後合影留念。隨後，江宏傑由助理陪同，又到附近的運動品牌專櫃採購褲子及球鞋。

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江宏傑（左）事後還在社群上分享當天與木木合拍的照片。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

江宏傑近期開始再度和老搭檔錢薇娟，兩人一起主持全新運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》。對於自己過去在《全明星運動會》連續四季屈居亞軍，重回紅隊隊長職務的江宏傑也在新節目開播前放話說：「我覺得這次勝算蠻大的。」極力想甩掉「萬年老二」稱號。不過新一集戰況揭曉，為藍隊2：紅隊1，且累積獎盃數來到7：5，錢薇娟帶領的藍隊又再次拉開比數。

此外，前妻福原愛日前宣布與橫濱男再婚，且懷孕，被問此事的江宏傑也坦言，他事前知情，「我是祝福她的」。

擔任紅隊隊長，江宏傑（右）再度對上藍隊錢薇娟，他表示自己極力想甩掉「萬年老二」稱號。（圖／侯世駿攝）

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