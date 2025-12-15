獨家直擊／汪小菲再當爸！Mandy挺7個月身孕陪跑場 低調全身黑、露纖腿藏巨肚

汪小菲（右）與馬筱梅出席《整形過後》首映。杜沛學攝、翻攝微博

大S前夫汪小菲即將再度當爸，現任妻子馬筱梅（Mandy）懷孕約7個月，近日挺孕肚陪同汪小菲出席公司聚會，此外也特地飛來台灣，力挺好友李進良，出席《整形過後》首映，夫妻倆並肩進影廳的畫面也被《鏡報》直擊。

《整形過後》由温昇豪主演、監製，拍攝整形醫生的故事，整形名醫李進良是投資方，也為戲擔任顧問，更是他與前妻胡小禎的女兒Emma出道作品。Emma在劇中飾演温昇豪的女兒，首映會當晚也是她首度面對媒體，坦言很緊張。

温昇豪（右）與Emma飾演父女。李鍾泉攝

汪小菲親暱捧孕肚！寶寶性別疑曝光

汪小菲與Mandy出席首映時，都身穿全身黑，走低調路線，不過沒有戴口罩或帽子遮掩，很大方地現身，汪小菲發現被拍照，也很警惕地回頭看了一眼。Mandy雖然孕肚已很明顯，但從背後完全看不出是個孕婦，雙腿依舊非常纖細，上樓梯的動作也很靈活。

汪小菲（右）、馬筱梅一起步入影廳。杜沛學攝

這幾天夫妻又回中國，Mandy陪同汪小菲出席公司聚會，畫面中Mandy的孕肚又更藏不住，汪小菲更親暱地摸著老婆的肚子，其中被祝福「母子平安」，也疑似洩露寶寶性別。

馬筱梅（左圖）挺孕肚陪同汪小菲出席公司聚會。翻攝微博



