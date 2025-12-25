獨家直擊／禾浩辰對戲夏于喬疑似「預習」求婚 接力「孕氣」當爸？經紀人回應了
35歲禾浩辰向交往兩年半的小3歲吳品潔求婚成功，近日禾浩辰與夏于喬被《鏡報》捕捉到正拍攝公視台語台新戲《小孩才做選擇》，這個劇組可說是喜事連連，夏于喬剛宣布成功懷孕，禾浩辰就成功求婚，而同劇許莉穎也認愛AcQUA源少年成員林毓家。
與禾浩辰對戲時，夏于喬手捧一束花，而禾浩辰穿著有點正式的直條紋襯衫，等戲時嘴裡念念有詞，神情嚴肅，似乎正在背等等上戲的台詞，是否「預習」拍攝求婚的戲碼？經紀人則表示：「不是啦！就是在拍戲。」會不會承接夏于喬「好孕氣」，接著也宣布要當爸？禾浩辰經紀人則說：「這部分還沒有聽說消息，如果有我相信浩辰會跟大家分享的。」
禾浩辰甜喊：用餘生寵愛！吳品潔噴淚點頭
而吳品潔分享求婚現場的影片，禾浩辰送上一束花，對吳品潔說：「我一直在思考要如何表達我們的愛情。其實在遇到妳之前，我很怕再次陷入愛情裡，但遇妳之後，我好像有勇氣面對。我想要與妳一起生活，寫下屬於我們的故事。不一定要轟轟烈烈一切完美，可是就算辛苦一整天回到家，彼此什麼都不說，也可以感到滿滿溫暖，淺淺微笑也足以讓我所有的負面能量一掃而空。」
禾浩辰繼續表示：「人生這一段旅程，因為有妳的參與變得更加美好。我想命運的安排一定有他的理由，妳的相伴讓我的靈魂感到完整，如果未來某一天妳感到害怕，請不要放手，握住我的手，讓我們一起學習如何白頭偕老，我會用我的餘生寵妳愛妳！」並下跪，掏出戒指盒，對吳品潔求婚。
吳品潔感動落淚，立刻點頭、伸手套上戒指。不過在發現禾浩辰要求婚之前，忍不住抱怨：「你為什麼不叫我化妝啦，你好邪惡哦。」發文中她分享：「朋友問我直到今天還有暈呼呼的感覺嗎？我想了想，好像沒有，因為在一起的每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人，讓我一直很幸福，所以謝謝，所以感恩，所以願意。」
