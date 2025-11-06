獨家直擊／蔡壁如淡出白營權力核心 現身「天哥」壽宴與竹聯幫元老坐主桌

蔡壁如現身「天哥」楊瀚天壽宴，與張安樂同坐主桌。

民眾黨前立委、現任中央委員蔡壁如角逐黨主席失利後，漸遠離白營權力核心，已鮮少現身台北政壇，多留在台中經營選區。本刊獨家直擊，本月3日晚間，竹聯幫眾元老齊聚在北市一家餐廳替「天哥」楊瀚天慶賀70歲壽宴，蔡壁如也受邀現身，並與「白狼」張安樂、「鍾馗」李宗奎、柳茂川等竹聯幫元老同坐主桌。

本刊3日晚間約7點直擊，楊瀚天的壽宴辦在台北老字號的台日式海鮮料理「一郎宴會館」，席開30桌，入口處更張貼數張桌次來賓名單，名單上除了壽星「天哥」之外，主桌的來賓名字格外引人注意，除了統促黨總裁「白狼」張安樂，還有不少竹聯幫元老，包括柳茂川、統促黨副主席的「鍾馗」李宗奎、柳茂川、「山雞」章尊良，以及退役憲兵司令部前中將副司令、前國民黨台北市黨部副主委陳筑藩等人，蔡壁如也列在主桌名單上。

接著，本刊直擊，蔡壁如入席後依主辦單位安排坐在主桌，接著張安樂並上台致詞祝賀楊瀚天生日快樂。

壽宴場外張貼的賓客桌次表。

事實上，這不是蔡壁如第一次與張安樂同坐主桌。2023年9月30日，時值總統立委大選白熱化之際，台中梧棲浩天宮大庄媽祖舉行「起馬宴」，當時角逐台中第一選區立委的蔡壁如、張安樂，一起與時任國民黨總統參選人侯友宜、台中市長盧秀燕、民進黨立法院副院長蔡其昌、、大甲鎮瀾宮主委顏清標等人都被安排在主桌。

對於這次受邀壽宴與竹聯幫大老們坐主桌，蔡壁如接受本刊採訪回應，楊瀚天是退將，過去她擔任立委有接觸過，這次辦壽宴熱情邀約，基於禮貌所以就答應了，「到場後，我才知道有張安樂，我也不知道同桌的有竹聯幫的」。

「天哥」楊瀚天壽宴主桌賓客除了有蔡壁如及退將，也有竹聯幫及統促黨要角。

蔡壁如並向本刊強調，除了楊瀚天之外，事前她並不知道賓客名單，「竹聯幫這些我都不認識」、「我到場後，張安樂才出現的，我也很錯愕」，後來她待了不到一小時就告訴「天哥」，自己要先回台中了，所以並未待到最後。

