獨家直擊／輝達尾牙主題曝光「輝達尚蓋讚」 今年獎金1萬美金只是低標

財經中心／王文承、師瑞德報導

輝達今年尾牙主題為「輝達尚蓋讚」，入口看板成為員工拍照焦點。（圖／記者王文承攝影）

輝達（NVIDIA）今（30）日晚間在台北舉辦年度尾牙，今年主題定為「輝達尚蓋讚」，延續高規格、高話題傳統，從入口看板曝光開始，就吸引員工搶拍打卡，現場氣氛明顯比往年更熱。

黃仁勳預告跳舞 現場期待值爆表





更添話題的是，黃仁勳日前笑說今年尾牙「可能會上台跳舞」，一句話讓尾牙現場討論度瞬間飆升。即便尚未登台，氣氛已相當熱絡，也讓今年尾牙多了一份輕鬆幽默的人情味。

輝達尚蓋讚亮相 台味科技感混搭





今年尾牙主題融合台味與科技感，活動會場動線清楚，員工陸續進場，年終氣氛在開場前就已拉滿。

去年輝達尾牙以「輝達魔法之夜」為主題，黃仁勳親自到場與員工同樂，並發出每人1萬美元獎金，成為科技圈熱議話題。市場高度關注獎金是否有望超越去年每人1萬美元，現場氣氛提前升溫。（圖／記者李宜樺攝影）

去年一萬美金 今年紅包再成焦點





回顧去年輝達尾牙，主題定為「輝達魔法之夜」，現場布置宛如電影場景，氣氛熱鬧。當時黃仁勳親自到場與員工同樂，並大手筆發出每人1萬美元獎金，消息一出立刻在科技圈引發熱議，也讓輝達尾牙被視為「業界天花板」。在AI業績強勁帶動下，去年尾牙不只是年終聚會，更成為員工分享成長成果的重要時刻。

