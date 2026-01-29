獨家直擊／郭富城來台拍新片！景美街頭穿短褲騎機車 與王柏傑老子、兒子分不清

郭富城（右）被直擊在景美街頭拍攝，與王柏傑出席《老子》開鏡。讀者提供、網銀國際影視提供

香港天王郭富城來台拍電影，29日與王柏傑、陳意涵、古斌及導演許富翔為《老子》舉行開鏡儀式，《鏡報》獨家直擊郭富城在景美街道上騎機車拍攝，他帶著墨鏡，前面載著一個小男孩，穿著短褲，裝扮雖接地氣但不減帥氣。

郭富城對新作《老子》劇本十分欣賞，而且很投入，事前在香港和導演及主創團隊多次見面交流劇本及造型，對每個細節也提出寶貴意見。到了正式開鏡，他也是萬分期待，很開心收到於香港電影開鏡傳統必備的「開工紅包」，和主演王柏傑、陳意涵、古斌及導演團隊大合照。

郭富城騎著機車，與小童星在景美街頭拍攝。讀者提供

郭富城透露新戲開拍心情：「每次接演到新的電影，我都把自己當成一個新的演員，最重要的是全情投入，用心地從中學習更多，就像和角色活過一次一樣！」郭富城並說此次主演電影《老子》，籌備期間和導演許富翔、王柏傑都花費許多時間溝通，從角色外型到個性談吐，每個細節都不放過，務求做到最好。

敬業的郭富城向來為演戲做足準備，片中與王柏傑搭檔，事前已經充分了解這位拍檔，表示：「很期待和第一次合作的演員們交流，尤其柏傑，看到他也是準備十足而來。我們對手戲比較多，希望多些交流，互相學習，取得最好的默契！」

郭富城（左）出席《老子》開鏡。網銀國際影視提供

郭富城穿「我是他兒子」T恤！與王柏傑片中關係成謎

於開鏡現場，兩人穿著劇組特製電影T恤，郭富城衣服文案寫著「我是他兒子」，王柏傑則是「他是我老子」，加上本片為奇幻喜劇題材，真正的父子關係成謎。

王柏傑則表示，能與郭富城共事非常榮幸：「可以跟郭富城合作有一種夢想實現的感覺，尤其是在一個這麼有趣的角色，雖然真的很緊張，但想到可以跟他一起共創，而且是非常難得的經驗。我也一直想跟許富翔導演合作，這次終於圓夢了，兩個願望一次滿足。」

陳意涵（左）、古斌（右起）出席《老子》開鏡，郭富城、王柏傑身穿逗趣字樣的上衣。網銀國際影視提供

《老子》電影開鏡大合照。網銀國際影視提供



