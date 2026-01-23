獨家直擊／霍諾德攀101「現場情況曝」民眾合照超嗨大喊：今天值得了

記者簡浩正／台北報導

《三立新聞網》記者現場直擊，101周圍雖交管、但有許多民眾聚集拍照、驚嘆聲不斷。（圖／記者簡浩正攝影）

美國攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）將於明（24）日上午9時挑戰徒手攀登台北101，由Netflix全程轉播，全球關注；根據交通管制資料，今日是第一階段第二天的行人管制。《三立新聞網》記者在現場直擊，101周圍雖交管、但有許多民眾聚集拍照，上午更有攝影團隊和攝影機「在半空」持續測試中；有民眾特地從新竹北上觀看、更與霍諾德合照直喊好幸運！並感性表示：「低潮時就會看霍諾德過往攀登的影片，突然覺得自己遇到的問題一點都不困難了。」

據悉，台北101高度達508公尺，由八個層層堆疊的方形結構組成，外觀宛如倒置的水桶。霍諾德此次挑戰的高度，比英國倫敦地標「碎片大廈」（The Shard）還高出約200公尺，且全程徒手攀爬。台北101從21日起至24日，松智路、信義路週邊已圍起柵欄，部分行人路段無法通行，若民眾沒有Netflix帳號，101對面的信義廣場將架設大型戶外螢幕，全程免費轉播，預計直播時間約2小時，讓台灣民眾親眼見證霍諾德的挑戰過程。

今日101現場，已有攝影團隊和攝影機先在高空測試，為明日活動做足準備。（圖／記者簡浩正攝影）

記者今日上午約11點左右來到台北101，看到周圍已圍起柵欄交管、部分行人路段無法通行，但仍有不少民眾停駐往上看、或是拍照紀念，現場則有攝影師和攝影機已懸掛在101高空；記者詢問工作人員得知，今日霍諾德不會試爬、僅稍微走位，而攝影團隊和攝影機則是先在高空測試，為明日活動做足準備。

民眾興奮地秀出剛剛霍諾德休息空檔與他的合照。（圖／記者簡浩正攝影）

另外，101對面的廣場也已架設大型戶外螢幕，更有轉播人員在測試中。而停駐觀望與攝影的民眾大多很興奮。與先生一起前來的陳小姐，帶著小朋友頻頻向上指，發出驚嘆的聲音；她笑說只是經過、不是專程來看霍諾德，但有經過101就來看下。

而一旁的唐先生，則是一大早就從新竹搭車、9點前就到101現場來看今日測試，更興奮地秀出剛剛霍諾德休息空檔與他的合照，開心的說好幸運「今天值得了。」他說自己是霍諾德的粉絲，在新冠疫情前就開始追蹤他，看過他這幾年征戰各地攀岩的影片，「沒想到此次居然會來台北挑戰101，所以我當然要來現場看！」

唐先生感性的說，自己已40多歲、在新竹從事半導體業，工作很競爭、生活上有時遇到些不如意或低潮時，他就會去看霍諾德過往挑戰的影片，「就突然覺得霍諾德一個念頭出了差錯就是生死關卡，相對於自己遇到的問題真的很小、一點都不困難了。」直言霍諾德是神人、是自己低潮時的鼓勵。

101對面的廣場也已架設大型戶外螢幕，更有轉播人員在測試中。（圖／記者簡浩正攝影）

台北101董事長賈永婕日前也特別發文提醒，此次活動動員美國Netflix團隊與英國極限運動拍攝製作團隊，現場工作人員超過百人，整體拍攝與執行涉及高度專業與大量精密演算，任務複雜、挑戰極高。

1.請勿闖入管制區域

請讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下，專心完成任務。

2.請勿自行操作無人機拍攝

避免影響拍攝安全與飛行判斷，也請尊重專業團隊的作業規劃。我們希望讓國際團隊看到台灣人的高素質與專業度，也請大家尊重獨家直播畫面，不要硬闖、不要干擾。

3.最好的視角，就是 Netflix 的官方直播！

節目內容非常豐富，除了精彩畫面，還有主持人與世界級極限攀爬好手的即時講解，一定能看到許多難得一見、近距離卻更安全的精彩瞬間。

美國攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）明（24）日上午9時挑戰徒手攀登台北101，由Netflix全程轉播。《三立新聞網》週六也會以不同視角直播，敬請鎖定。

