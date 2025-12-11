獨家直擊／Ozone練舞「新歌獻耶誕城」 加碼曝明年大計畫
男團Ozone推出全新單曲《浪漫主意》，展現浪漫風格。團員們正積極準備舞步，接受TVBS專訪時透露將於本週六在新北耶誕城舞台完整呈現。除了新歌外，他們還將演唱過往作品如《沒去過的地方》等。年末是Ozone工作最繁忙的時期，除了耶誕演出外，12月21日還有見面會，同時他們也透露2026年每位成員將陸續發行個人單曲。
在接受TVBS專訪時，Ozone成員哲言表示，希望喜歡浪漫歌曲的朋友能夠來看他們的表演，他們也希望當天能夠吸引更多尚未認識他們的觀眾。成員子翔則分享這已是他們第四年站上新北耶誕城的舞台。成員煥鈞補充道，除了《浪漫主意》外，他們還會演唱先前發行的歌曲，如《沒去過的地方》等作品。
年末通常是Ozone工作最密集的時期，除了耶誕演出外，他們還在籌備12月21日的見面會。子翔透露見面會的準備工作已經完成了約99.9%，因為活動將在下下週開始，他們都以粉絲喜愛的方向進行規劃。展望未來，成員祖安分享了2026年的工作計畫，表示六位成員將陸續發行各自的單曲，但目前他們專注於衝刺耶誕和跨年舞台表演。
周四(11)下午，新北耶誕城的彩排現場也相當熱鬧。小樂吳思賢身穿毛帽搭配墨鏡亮相，李東軒則穿著咖啡色夾克搭配白色素T現身。現場已有粉絲前來卡位，但主辦單位再次呼籲大家不要夜排。周末的正式演出陣容十分豐富。周六晚間有韋禮安獻唱高傳唱度的作品，預計將引發全場大合唱，同時還有人氣樂團麋先生、芒果醬以及女神安心亞。周日則有動力火車、樂團告五人、婁峻碩和熊仔等歌手接力演出，陪伴大家度過溫馨的耶誕節。
