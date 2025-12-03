獨家視角賞台北101煙火 台北圓山推出跨年夜邀您同「樂」！



圓山大飯店坐擁觀賞台北101跨年煙火的絕佳視野。圖圓山大飯店提供

2025年即將接近尾聲，而2026年也將隨即而來，而2026首場重頭戲，非跨年活動不可，其中台北101跨年煙火，不僅受到國人矚目，也是全球跨年的焦點，而台北圓山因坐擁絕佳視野，也是欣賞101跨年煙火的重要場域之一，而圓山大飯店邀請您一起迎接跨年，今年以「SPARK THE NIGHT同頻共振．狂潮無限」為主題，推出結合搖滾、嘻哈與熱舞的狂潮派對，更邀請金曲樂團「A Root同根生」熱力開場，以台灣在地音樂重新演繹搖滾與說唱，點燃全場觀眾的熱血魂！搭配電音、嘻哈等流行音樂元素，將現場氣氛推向最高潮。







時下電音與流行樂的混搭節奏，結合不斷電的嘻哈SHOW跨年夜。圖圓山大飯店提供







圓山大飯店今年以「SPARK THE NIGHT同頻共振．狂潮無限」為主題，推出結合搖滾、嘻哈與熱舞的狂潮派對。圖圓山大飯店提供







圓山大飯店邀請金曲樂團「A Root同根生」跨年夜熱力開場！圖：圓山大飯店提供







電音女神Mira攜手百大MC KTWO、搭配Hi FiVe樂團與奈奈女孩不間斷的勁歌熱舞！圖圓山大飯店提供





台北圓山今年跨年派對，特別邀請金曲樂團「A Root 同根生」現場開唱，以台灣在地文化為底蘊，融合國樂器與爵士、電子、搖滾等跨界元素，帶來跨年夜無可取代的台味搖滾現場，從鼓點到管樂、從人聲到節奏，用獨特曲風翻玩音樂浪潮，推波全場情緒沸騰。擅長電子與流行樂巧妙混搭的電音女神Mira，攜手百大MC KTWO不斷電的嘻哈SHOW，透過強大的刷碟電音與節奏再次引爆現場情緒，最後合體Hi FiVe樂團與奈奈女孩的勁歌熱舞，震撼的視聽饗宴將氣氛炒熱至最高點，讓民眾一路從2025嗨到2026！而且當晚指定酒水無限暢飲，購票還有機會抽中萬元住宿券，包括：台北、高雄豪華夜景客房入住，免費入住享受最尊榮的跨年派對儀式感。即日起至12月31日線上購票享每位原價1,699元，優惠價1,499元，飯店用餐與房客加購再享1,399元超值優惠。









台北全視角獨家觀賞101煙火景觀房。圖圓山大飯店提供



台北圓山位處在基隆河水岸第一排，是觀賞台北101跨年煙火最佳視角的地點，為此，推出年度最受矚目的「狂歡夜未央SPARK THE NIGHT！」跨年住房專案。雙人入住指定房型即可享第2晚續住超值優惠，再加贈跨年派對門票兩張、圓山國宴調酒兩瓶、專屬跨年禮兩組及精緻早餐兩客，每房每晚10,800 元起，完整成就跨年儀式感。另推出熱銷的「Cheers! 醉美花火夜」專案，凡入住指定房型享買一送一優惠，並加贈592圓山密道金門高粱酒乙瓶、跨年限定禮兩組、東密道文化導覽兩位及精緻早餐兩客，享受最道地的圓山風情與跨年尊榮。





而因為兩大跨年專案一推出受到民眾搶訂，目前僅剩少量景觀房與客房。跨年當晚來店消費的遊客，也可前往指定觀景區近距離感受101煙火震撼，在璀璨夜空下迎接嶄新一年，留下最難忘的跨年回憶。

另，圓山為迎接嶄新2026，於花園咖啡廳、金龍餐廳特別在12月31日加開宵夜場至凌晨00：30。花園咖啡廳更推出跨年夜專案，凡於22：00入場享指定套餐，4人同行每位1,299元，2-3位同行每位1,499元，除可享用每人一杯軟性飲料及每桌乙份松露薯條，還能免費前往12樓觀賞台北101煙火。當晚金龍餐廳用餐客人也規劃在麒麟宴會廳跨年景觀區，也能一同倒數迎接2026年的到來！而且飯店還延長免費接駁服務，至凌晨01：00往返捷運站。

※.「圓山2026狂潮派對-SPARK THE NIGHT」

活動資訊：https://reurl.cc/ORjnQ9

線上購票：https://reurl.cc/R9ym8n

訂位專線：(02)2886-1818轉1530~1534宴會部門



※.「狂歡夜未央SPARK THE NIGHT！」跨年住房專案

專案內容：https://reurl.cc/1kGqlp

線上訂房：https://reurl.cc/dqmAOq



※.「Cheers! 醉美花火夜」跨年住房專案

專案內容：https://reurl.cc/Yk0pm4

線上訂房：https://reurl.cc/dqmAOq

訂房專線：(02)2886-1818或(02)2886-8888轉1520訂房部

※提醒您：酒後不開車，安全有保障。