獨家訪問／中島美嘉聽「不吃午餐」笑話神回 明年開唱「設計完全不同」

日本歌姬中島美嘉將於明年5月在台北流行音樂中心舉辦演唱會，近日她獨家接受TVBS專訪，透露此次演出將帶來全新設計，與上次巡演截然不同。她邀請歌迷在社群媒體上提出想聽的歌曲，並表示雖然心中已有理想歌單，但仍希望聽取台灣粉絲的建議。中島美嘉近期不僅復刻《NANA》短裙造型，還與徐若瑄、Marz23等藝人合體同框，引起粉絲熱烈回響。

中島美嘉來台宣傳明年巡演。（圖／TVBS）

中島美嘉在接受訪問時，面對台灣人喜愛的諧音笑話「不吃午餐」聽起來像「中島美嘉」時，展現了可愛的反應，笑開懷地表示：「原來如此，想不到。」雖然即將舉辦演唱會讓她感到緊張和不安，但她仍然充滿期待。中島美嘉強調，這次演出與上次的設計完全不同，如果有粉絲曾參加過她上次的演唱會，絕對不會感到無聊。

廣告 廣告

作為日本知名歌手，中島美嘉的經典歌曲《雪花》和《魅惑天空》深受歌迷喜愛。特別是為電影《NANA》配唱的主題曲《魅惑天空》，更是許多粉絲的願望清單中的必聽歌曲。近期她穿著《NANA》與品牌聯名的造型，喚起了粉絲們的回憶。中島美嘉表示，久違穿到這麼短的短裙感到有些害羞，但也很開心能穿得到。

中島美嘉日前來台開唱時，在後台與徐若瑄、Marz23相見歡。（圖／翻攝自中島美嘉IG）

值得一提的是，歌手Marz23曾翻唱中島美嘉的歌曲致敬，並圓夢與這位《NANA》的主演碰面。此外，徐若瑄也與中島美嘉合照，讓許多人回想起2017年徐若瑄在活動上鼓勵耳機出問題的中島美嘉的暖心時刻。

這兩年來，中島美嘉在音樂領域持續發光發熱，被譽為「走造咖」。明年5月，這位日本歌姬將再次來台，準備為歌迷帶來療癒的音樂饗宴，讓大家引頸期盼。

更多 TVBS 報導

高雄場獨有！TWICE獻唱《日不落》 煙火大放送

花8800元看太陽！ONCE怒「看不到成員」 官網註記解決辦法

周子瑜等十年！首度回台開唱 蔡英文曬「藍髮照」應援台灣女兒

TWICE演唱會後粉絲夜市嗨翻 攤商喜收「一疊抵用券」忙到手軟

