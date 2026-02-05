獨家調查》近5成不動產業者看跌！房市窒息，未來3年是購屋吉時

台中市北屯區新建待售餘屋逾4千戶，是該市賣壓最大地區，如今已有建案開出新青安政策前的3字頭破盤價，這也是全台房市「撒豆式下跌」發展的縮影。 (攝影者：楊文財)

撰文者：林洧楨、董容慈 製作人：呂國禎

台灣房市正陷入前所未有的雙重夾擊：央行祭出最嚴第七波信用管制，剛壓低買氣、露出房價鬆動曙光；卻又爆發營建史首見的「土方之亂」，土方成本瞬間大漲數倍，一度成為建商喊漲房價的藉口，年產值逾2兆5,000億元的不動產業瞬間陷入亂局。未來3年台灣房市會怎麼走？能進場買房了嗎？

房市陷入雙殺衝擊

天下大亂，但買方情勢大好！

綜合企業與市場第一線的真實回饋，一個最關鍵的發現是：「（房市）天下大亂，（民眾）情勢大好。」中部代銷巨頭、萬群董事長謝坤成說。

廣告 廣告

這一場動盪可謂史無前例。央行第七波最嚴管制重拳一擊，全台不動產業者在2025年交易量驟減25.5%，創下史上最大跌幅，不動產業瞬間陷入寒冬，業者賺不到錢的飢餓與無力感，如陰霾般席捲全場。

然而，一波未平，一波又起。工程廢土亂倒越演越烈，2025年底政府祭出雷霆管制，要求全面合法納管。卻因缺乏暫置與掩埋配套，全台建案陷入「廢土無處可倒」的停工潮。土方費用瞬間飆漲數倍，供給受限、成本推高，房市再添漲價壓力。

房屋滯銷、營建成本卻被拉升，兩股力量相互拉扯，形成「亂上加亂」的雙殺衝擊，讓房市前景更加迷霧。

亂局難解，卻正是買方良機。唯有建商讓利，才能撬動買氣、促成成交。未來3年，正是消費者進場的最佳時刻。

近5成業者預估房價下修

北中南直擊「多點撒豆式下修」

那麼未來3年，台灣的房價究竟會怎麼走？

根據商周「不動產企業大調查」，近5成業者預期，未來3年房價將出現下跌，認為房價能大幅上漲的比率，已經低到不到1%。細究產業別，僅有建商撐起微漲聲音，因身為供給方，不敢輕易喊跌。

相較於建商，貼近消費者的代銷與房仲看跌態勢更為鮮明。房仲業者中，逾半數預期房價將下跌，幅度落在5%到10%，甚至更高；代銷看法相近，但比率與跌幅相對收斂。

那麼房市真實狀況究竟如何？

原本市場預期，在信用管制與土方之亂兩股力量拉扯下，未來3年將呈現難漲難跌的盤整格局。然而，商周團隊走訪北中南建案後卻發現，房價下修並非未來式，而是現在進行式。這不是全面崩跌，也不是逐年緩跌，而是「有跌才賣得動」的多點撒豆式下修。

交易量窒息，業者咬牙降價求售

未來3年「先急跌、後緩漲」

以台中北屯太原路三段為例，至2025年底，新屋成交價已高達每坪48萬至52萬元。但富華創新董事長蔡吉勝在一水之隔的大里溪畔新預售案，卻推出回溯3年前新青安之亂前的定價，每坪僅38萬至42萬元，並加碼輕裝修配套，以讓利換成交。

該案開賣首週即售出近半房屋，購屋人潮湧入，銷售人員甚至忙到凌晨3點才得以收工。

蔡吉勝表示，「若推案價格無法讓消費者有感，就不可能有人買。」

此外，新屋價格鬆動已開始牽動二手屋市場。根據樂居近1年統計，2025年多數行政區二手屋跌價區已多於新屋，顯示一旦新案持續修正，後續二手市場的壓力勢必更加沉重。

會出現殺價取量的案例，真正原因是交易量低到快讓業者餓死。2025年全台買賣移轉棟數僅26萬1,000棟，年減超過1/4，創下史上最大單年跌幅。

眼下這第一波急降房價的讓利案，已成為同業觀望的風向球，只要證明賣得動，其他建商很快就會跟進。但等到買氣升溫、建商脫困之後，讓利空間就會迅速收窄，甚至反手把土方等成本算進去，開始調漲售價。

簡單來說，這一波房價走勢很可能就是「先急跌、後緩漲」，現在進場挑屋，才有機會撿到真正的便宜；若抱著觀望心態想等到最後再買，反而可能眼睜睜錯過最佳時刻。

總結來看，台灣房市正面臨政策管制與成本飆漲的雙重壓力，短期必然承受交易量下滑與價格修正的陣痛，也正因市場混亂，反而為消費者創造了難得的進場契機。未來3年，買方若能把握當下，或許能在亂局中用好價買到好房。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

看更多商業周刊文章

溝通專家：「好聊的人」從來不說這7句話

不是不獨立，是沒得選！千禧世代為何越來越離不開父母？

不用大掃除、不用狠心丟：她靠「每天一件」養成極簡生活

每月投入1萬、持續30年，真的能退休？解析60歲月領5萬的財富公式

選科系不再保證就業？哈佛教授：未來要有出路，比學科更重要的是「這件事」