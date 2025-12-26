獨家調查／信息公司搜集對台情報為撈錢 張堯：「整個中國就是個草台班子」

廖雨詩疑收紅錢的案子，相關單位應盡力追查 翻攝自廖雨詩臉書

《鏡報》持續追蹤廖雨詩疑涉「紅錢」案，越洋專訪在海外成長、熟悉中國體制運作的 YouTuber 張堯。她從自身經驗出發，解析中共滲透與情報運作背後的「草台班子」邏輯與撈錢生態，並對相關金流與公司線索提出關鍵觀察。

《鏡報》上週獨家揭露台派美女學者廖雨詩疑收中國「紅錢」後，出生中國，20多歲移民加拿大，擔任一名會計師的YouTuber網紅張堯，以及她的母親，很快就透過影片，對廖雨詩案做更進一步的分析。

由於在中國生活、受教育的經驗，但在海外也曾遭中國騷擾欺凌、造謠抹黑，張堯及張堯媽媽對於中國平常生活中，幾近隱形式的滲透、間諜情報活動，有更深的體會。

《鏡報》特別越洋採訪了張堯，從與一般台灣人截然不同的思惟中，提出對這起收紅錢案的觀察。

張堯在她自己的YT頻道上討論廖雨詩收紅錢的事件 翻攝自張堯YouTube頻道

總體來說，張堯表示，許多人都會想像中共的滲透工作，是一個精密、高效、零失誤的完美機器，但現實往往截然相反。

中國今年有個流行語——「草台班子」，意思是指臨時拼湊、沒水準、表面光鮮但內部混亂的團體，而在草台班子底下生存，大家只能設法迎合。張堯就借了這個詞形容：「應該說，整個中國就是一個巨大的草台班子。」

張堯表示，許多協助中共執行對外滲透或情報行動的單位或個人，在草台班子底下工作，他們的核心動機，其實也不是要達成完美的戰略成果，而只是要「撈錢」。

例如，如果2027年的對台統戰工作是最重要的，很多預算會撥到這裡，這些執行單位或個人，就會將自己的所有工作成果，巧妙地「fit in」（嵌入）2027這個大計劃的官方敘事框架中。

他們四處收集瑣碎的情報、與目標人物的照片，往往不是情報本身多有價值，而是為了能編寫出一份漂亮的報告，藉此爭取到龐大的國家預算，這種模式的重點在於：「故事說得通、能撈到錢就OK」。

「而這種模式的殘酷之處在於，執行者到最後可能根本不 care 幫他們取得情報的中間人的死活，中間人只是達成目的、爭取預算的可拋棄式工具。」張堯說

廖雨詩疑收紅錢的問題，張堯從不同的角度觀察 翻攝自廖雨詩臉書

張堯透過《鏡報》對廖雨詩案的調查，認為在安徽合肥的「清朗信息科技公司」，公司高層中的一位「鄭成琳」，又正好與從三個不同銀行帳號匯人民幣給廖雨詩前男友C男的人名完全相同，確實相當可疑。

張堯解讀，「安徽清朗信息科技公司」這個名稱，對台灣人來說毫無特別之處，但在中國體制內，它卻是一個極其清晰的權力暗語。

因為「清朗」是中共中央網信辦，將近十年來進行網路言論整肅的標誌性行動代號，「任何熟悉中國政治語境的人，看到公司名稱上有這兩個字，都會立刻明白，這家公司絕非等閒之輩，背後必然與官方系統有直接且緊密的關係……它傳達的潛台詞是：『你永遠不能得罪他』。」

「清朗」在中國有什麼政治意涵，台灣人不容易看得出來 翻攝央視網

張堯進一步指出，很多人也常不能理解，為什麼中共要花大量的資源去收買線人，獲取所謂的「內部情報」？偏偏那些瑣碎情報的價值，有時甚至還不如台灣每天媒體上或政論節目上的公開討論。

張堯說：「但是，在中共體制內，其實是有一種根深蒂固的奇特思維，就是『怎麼會有人把自己很重要的國家戰略，拿出來公開講？』在中共的認知裡，自己所處的媒體環境是——「《人民日報》上除了日期全部都是假的」，所以，對中共而言「凡是沒有拿錢買來的東西，他就都不會相信。」

因此，中共極度迷信那些透過「密室密談」、「私人關係」並花大錢買來的情報，堅信那才是「真實管道」，而這種心態，就為執行滲透工作的中間人或單位，創造了巨大的操作與「吹牛」的空間，只要迎合了收買方「付費的秘密情報才可信」的心理預期，滿足了對方「想聽到」的內容，就能輕鬆撈錢。

整個中國現在就是一個草台班子

張堯也談到，其實絕大多數被中共吸收的人，並非一開始就心存惡意或打算背叛自己的國家。但中共的招募策略極具耐心，在初期接觸時，他們會刻意避免讓目標感到害怕，甚至小心翼翼地隱藏與中共官方的直接關聯，而常見的誘餌就包括：

——學術合作： 以「對台灣政情輿論的分析」、「學術報告」等看似無害的學術研究名義來接近目標。

——專業誘惑： 針對學者或專家的研究領域，提供極具吸引力的資源，例如「我們這裡有你們台灣沒有的史料」。

——美化動機： 將合作的動機包裝得十分崇高，例如宣稱這是「為了兩岸和平」、「為了阻止戰爭」。

張堯表示，這種策略的危險性在於，它利用了人們的專業熱情與良善動機，使其在不知不覺中一步步深陷。「等他後來越陷越深，就會發現他可能已經上了賊船，下不來。」

張堯表示，從公司名稱的祕密暗號、以撈錢為目的的「草台班子」模式，到不信公開資訊的奇特心態，以及溫水煮青蛙的誘惑路徑，可以看到中共的影響力作戰已進化得更加隱蔽，更融入日常。

然而，要透過司法途徑來反制這類滲透，往往是極度困難的。因為其金流與組織架構都層層偽裝在黑箱中，「司法真的太困難了」在這種情況下，也只有靠媒體與公眾的「披露」，成為最重要、也最有效的一道防線。 Yao Zhang 張堯 YouTube頻道：https://www.youtube.com/@yaozhang3512



