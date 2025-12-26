獨家調查／續追台派美女收紅錢 57萬人民幣轉廖雨詩疑來自安徽這間公司

台派美女學者廖雨詩 右圖翻攝自廖雨詩臉書

繼上週揭露台派美女學者廖兩詩疑涉收中國「紅錢」，《鏡報》持續追查金流，發現匯款人線索與安徽一家網路科技公司竟有奇特巧合，而這家公司又帶有中國網安體系的「暗碼」......。

週揭露，目前在淡江大學外交與國關系擔任兼任助理教授，號稱台派美女學者的廖兩詩，疑似透過前男友C男收款換匯，在今年一月至九月，收得了約合台幣253萬元的57萬元人民幣「紅錢」。

這一大筆錢共分為12筆，分別來自中國的：光大銀行、華夏銀行、中國銀行合肥包河支行營業部等三家不同銀行的帳號，但匯款人寫的都是同一個人名：「鄭成琳」，也就是「鄭成琳」先匯款給了C男在中國的戶頭，C男再以當時的匯價，換成台幣給廖雨詩。

鄭成琳究竟是何方神聖，不免引人好奇。《鏡報》循線繼續調查，發現這12筆的人民幣匯款，其中就有6筆，金額大約佔所有匯款的半數，來自「中國銀行合肥包河支行營業部」，而如果以「合肥」與「鄭成琳」進行網搜，竟出現一個相當耐人尋味的線索。

「安徽清朗信息科技有限公司」就是這個網搜結果。這家成立6年多的公司，註冊資本額為100萬人民幣，法定代表人叫牛克，掛有保險的人數只有4人，公司的財務負責人，就叫鄭成琳。

清朗公司的資料上「鄭成琳」是財務負責人 翻攝中國企業資料查找網站

公司的登記地址是在「安徽合肥高新區紅楓路8號紅楓智穀創園B2號樓201-1室」，應該只是個小辦公室。透過地圖搜尋可發現，這個地址距離「鄭成琳」匯款給C男的「中國銀行合肥包河支行營業部」，只有12公里左右，開車只需20分鐘。

清朗公司與「鄭成琳」的匯款銀行距離不遠

而這家公司在中國所登記的營業內容，包括：網路技術開發、軟硬體開發銷售、系統研發維護、訊息安全、數據分析……等等，表面上看起來很一般，但這家公司名為「清朗」，其實大有玄機。

因為「清朗」是中共中央網信辦，自2016年開始，近十年以來，每年進行網路言論整肅的標誌性行動代號，這個名稱，對台灣人來說毫無特別，但在中國體制內，它卻是一個極其清晰威權用語。

20多歲時離開中國，目前居住加拿大，時常關心中國民主與兩岸局勢的YouTuber網紅張堯，就告訴《鏡報》：「通常在中國能起到這種名字的，它的關係可能比較像以前的救國團和國民黨，就是說『你只要是個人，都知道他們是一家的』。」

張堯表示，就中國生活經驗中的潛規則來說，這種把官方行動的代號放進公司名稱當「暗號」，其作用是雙重的。對外，例如面對台灣人時，它很隱晦，正好能降低戒心，形成資訊不對稱的優勢；對內，它則建立起一種「背後有官方支持」的恐懼與敬畏，它傳達的潛台詞是：「你永遠不能得罪它。」

「清朗」二字在中國有特殊涵意 翻攝自CCTV網路

《鏡報》嘗試在上班期間撥電話與這間公司詢問，但公司電話無人接聽。在徵才網站上看到它有在招募4個職缺，其中給「滲透測試工程師」的薪資最高，是1萬到1萬5千人民幣。

據了解，「滲透測試」工程師在一般的網路公司，主要職責是模擬駭客攻擊，以找出系統漏洞並修補，但這項技術專業，同樣可用在從事間諜活動擔任所謂的「黑帽」。例如，尋找電腦系統或網站的弱點、編寫惡意程式碼以控制電腦或竊取數據、或甚至可以在入侵一個系統後，取得更高權限，再跳板到其他網站系統。

清朗公司正在招募滲透測試工程師

過去在湖北、海南，都有國家安全廳人員，指揮駭客，進行攻擊或竊取的案例，而被全球資安界所知悉，這些駭客大多就是掛著某網路科技公司裡的「滲透測試」工程師，當做身份掩護。

透過C男轉匯「紅錢」給廖雨詩的鄭成琳，究竟是否為安徽這家「清朗信息」公司的鄭成琳？可能是這起收紅錢案的關鍵，即使目前兩岸關係嚴峻，不易查此金流可能性，仍待相關單位設法調查。



