獨家調查／趴趴走接觸涉外官員 國安高層一年多前即注意廖雨詩「怪怪的」
《鏡報》追查台派學者廖雨詩，發現她在綠營圈內以誇大人脈行走外交與國安場域，多次涉入敏感對外互動與接觸涉外官員，言行引發安全疑慮與關注。
台派美女學者廖雨詩由於有疑似收中國「紅錢」的問題，她究竟接觸什麼人？做過哪些事？也成為是否構成「收紅錢」對價關係上，須被嚴格檢視的部份。
《鏡報》調查發現，廖雨詩在台派綠營圈中，大多靠她唬弄托大其實並不深厚的黨政人脈，行走江湖。雖然這樣的人，政壇上所在多有，但因為她主要碰觸外交國安議題，就讓問題變得格外敏感。
國安高層向《鏡報》透露，其實他們大概在一年多前，就開始有注意到廖雨詩，覺得她「怪怪的」（指的是安全問題方面）。情治單位人員也表示，大約一年前也有收到廖雨詩「收紅錢」的情資，只是很難掌握具體證據。
《鏡報》調查發現，今年一月到八月，廖雨詩就有至少六件與台灣對外事務相關的言行，令人頗感疑惑，即使其中有些可能只是招搖吹噓，但也有些經過查證後，確有其事。
據《鏡報》調查，今年初，上海台辧主任金梅繼去年底雙城論壇被拒絕，又想藉台北燈節的機會，再度叩關申請來台，當時，廖雨詩就曾忽然主動接觸陸委會主委邱垂正，表示她有管道可以協助金梅訪台。
但陸委會原本在政策態度上就很明確，認為中國在去年公佈「懲獨22條」後，應該促進兩岸交流的台辦，卻變成嚴重傷害兩岸交流；而且，上海台辦對海基會所辦的一些台商返台活動，比別處台辦更會阻擋；再加上海陸二會的人員要去中國也都被拒絕，基於兩岸對等交流，「對各地台辦主任、副主任來台，原則上就是禁止的。」
邱垂正表示，廖雨詩平常並沒什麼與陸委會的互動，陸委會也沒有請託她去做過什麼事，只是有座談曾邀請她參加。而她當時來談此事時，就已經有告訴她，政策上不會同意，「她只是來講一下她有管道，我們也不曉得她後面是在操作什麼，也沒有同意。」
但有趣的是，這件事在廖雨詩當時剛認識C男未久，兩人還沒真正進入戀情關係時，卻被廖說成是「陸委會主委要她去幫忙喬，但上海台辦主任因為希望行程要全部公開，沒被答應，所以才告吹。」
根據廖雨詩前男友C男的說法，他們在一月到越南芽莊時，廖曾和國台辦、「小北」等人開了兩天的會，C男還幫忙照顧廖的女兒兩天，而五月底端午節前，他們又到泰國時，廖同樣有和國台辦人員及「小北」開會。
據《鏡報》調查，廖雨詩在泰國時曾與台灣駐泰公使會面。兩人以往在台灣就認識，那次吃飯主要就是敘舊、聊聊近況而已，廖雨詩當時有說，過一陣子要去歐洲時會再轉機曼谷，但那次午餐之後，他們就沒有再見面。
到了今年八月，一場聯合國的減塑會議在瑞士日內瓦召開，廖雨詩又透過一位澳洲學者帶學生去旁聽的名義，也一起混了進去。由於台灣不是聯合國成員國，她能進場，還曾為此向C男炫耀，並說中國駐當地的外交人員也很驚訝。
在日內瓦大約一星期，廖雨詩曾與七月份才剛到任的台灣駐世貿組織(WTO)常任代表黃昭元碰面，後來還與代表在代表團門口拍了照，貼在自己臉書上。
據了解，廖是透過在台北外交部的一位朋友，連繫上駐WTO的另一位同仁，安排去代表團參觀拜會。由於WTO當時休會中，比較有空，黃昭元沒想太多，就和同仁在辦公室見了廖一個多小時，並去午餐。
廖雨詩安排參訪時，說自己是淡江外交與國關系的助理教授，但現場交換名片，拿出的卻是一張日本智庫的名片；說自己學的是設計、藝術，但後來卻在民進黨中央黨部工作，現在還能跨界外交，這次大老遠來還能旁聽很專業的減塑問題，讓黃昭元也嘖嘖稱奇。
C男回憶，廖雨詩在一開始交往時曾告訴他，因為兩岸現在沒有接觸，政府有些事情不能做的，就必須由她們這樣的人來做，有點類似情報工作的角色，再加上她又常「佳龍」、「佳龍」（外交部長林佳龍）的叫，就讓人覺得她在外交上好像很有辦法。
例如剛認識幾個月時，有一次C男獨自在瑞士出差不小心遺失了護照，他與廖雨詩聯絡時提到，廖就說要不要她打電話給駐德國代表謝志偉，她說她跟謝非常熟，「我說謝志偉不是駐德國嗎？我在瑞士耶！她就說那都是謝志偉管的，還說搞不好領事館那邊還會請你吃飯或送你到車站。」C男後來雖然還是自行解決問題，但這件事也留下蠻深的印象。
至於廖雨詩曾跟C男說，她原本要去美國休士頓，幫忙安排總統賴清德過境；又說過她原本要加入行政院副院長鄭麗君赴美談關稅的訪問團，「都是為了陪C男才沒有去」，這些如果不是戀情火熱時的撒嬌讛語，就可能只是讓人「姑妄言之姑聽之」的鬼扯了。
更多鏡報報導
獨家調查／續追台派美女收紅錢 57萬人民幣轉廖雨詩疑來自安徽這間公司
獨家調查／信息公司搜集對台情報為撈錢 張堯：「整個中國就是個草台班子」
台派美女收紅錢／曾任職民進黨中央黨部 深耕綠營台日人脈 廖雨詩常說「佳龍是我老闆」
其他人也在看
日本罕見公開1994年外交文件揭中國惡行 周軒：反擊來了
日本外務省罕見公開1994年的外交文件，揭開中國政府當年對日本政府的強硬施壓，中方威脅日方，若讓前台灣總統李登輝順利訪日「一定會出大事」。對此，政治工作者周軒今（25）日直言，日本對中國的反擊來了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 124
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 19 小時前 ・ 393
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 8
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 125
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 62
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 42
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 141
日職／徐若熙喊全力搶先發 「敵對」王建民獻祝福！笑：中信兄弟鬆口氣
味全龍本土王牌徐若熙下季確定轉戰日職福岡軟銀鷹，26日加盟記者會上他喊話自己下季會全力爭取球隊先發投手的位置，隨後球團特別播放一段祝福影片，中信兄弟投手教練王建民不但驚喜現身，還開玩笑說，「聽到你確定要去日本，讓中信兄弟鬆一口氣。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
（專訪）連晨翔當爸認了！「房事」壓力不小 揭婚後不跟爸媽住原因
連晨翔、方志友在TVBS影集《舊金山美容院》飾演無血緣兄妹。連晨翔上個月迎女當爸，自曝父親是他心中的「全能偶像」，數學、理財到拍戲的台語教學，都是爸爸手把手教學。多年前已在樹林置產的連晨翔，談到買房過程顯得十分真性情，被問及是否為現金買房，他高八度驚喊：「怎麼可能一次付清，又不是買車。」他說雖然是在自由時報 ・ 5 小時前 ・ 4
瘦男超養生竟高血脂！「做3事」血液變清澈 膽固醇降50%
瘦不一定代表健康！心臟外科醫師楊智鈞分享，一名65歲男子身形清瘦，平時注重養生，未料接受血液檢查，驗出血脂超標，屬於典型的「瘦胖子」，在醫師叮囑下進行飲食控制、規律運動、定期追蹤，他的總膽固醇從262降至130mg/dL，降幅達50%。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 1 天前 ・ 9
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 6 小時前 ・ 9
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 32
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 1 天前 ・ 110
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 86
台日高中對抗賽／意外甲子園冠軍投手被打退 幫忙吸水在日本是應該做的
中信盃台日高中棒球對抗賽25日新莊棒球場開打，晚間黑豹旗冠軍平鎮高中以2：2與日本九州聯隊和局收場，九州先發投手新垣有絃僅投2.2局就被平鎮高中打退場，賽後九州總教練加藤慶二坦言，新垣有絃是陣中的王牌投手「沒想到會被台灣打的那麼輕鬆...」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 19
藍綠版圖有變化！命理師預言：4縣市恐變天
[NOWnews今日新聞]台東縣卑南鄉昨（24）日下午發生規模6.1地震，全台感受到明顯搖晃，接續至少4起有感地震。對此，命理師高輔進易表示，此番地震經演繹取卦，台東、屏東、台南和高雄等4縣市選情將有...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 230
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 4 天前 ・ 14
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 3 天前 ・ 6
林靜儀出局了？民進黨南投縣長神秘人選曝光
民進黨2026年南投縣長參選人選傳出重大變動，原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀及立委羅美玲均被排除在名單之外。今（25）日傳出可能由一名出身草屯、目前在北部執業的醫師接棒投入選戰，為南投選情帶來新局面。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 106