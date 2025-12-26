獨家調查／趴趴走接觸涉外官員 國安高層一年多前即注意廖雨詩「怪怪的」

廖雨詩今年八月時藉澳洲學者之助進到日內瓦聯合國總部 翻攝自廖雨詩臉書

《鏡報》追查台派學者廖雨詩，發現她在綠營圈內以誇大人脈行走外交與國安場域，多次涉入敏感對外互動與接觸涉外官員，言行引發安全疑慮與關注。

台派美女學者廖雨詩由於有疑似收中國「紅錢」的問題，她究竟接觸什麼人？做過哪些事？也成為是否構成「收紅錢」對價關係上，須被嚴格檢視的部份。

《鏡報》調查發現，廖雨詩在台派綠營圈中，大多靠她唬弄托大其實並不深厚的黨政人脈，行走江湖。雖然這樣的人，政壇上所在多有，但因為她主要碰觸外交國安議題，就讓問題變得格外敏感。

國安高層向《鏡報》透露，其實他們大概在一年多前，就開始有注意到廖雨詩，覺得她「怪怪的」（指的是安全問題方面）。情治單位人員也表示，大約一年前也有收到廖雨詩「收紅錢」的情資，只是很難掌握具體證據。

《鏡報》調查發現，今年一月到八月，廖雨詩就有至少六件與台灣對外事務相關的言行，令人頗感疑惑，即使其中有些可能只是招搖吹噓，但也有些經過查證後，確有其事。

據《鏡報》調查，今年初，上海台辧主任金梅繼去年底雙城論壇被拒絕，又想藉台北燈節的機會，再度叩關申請來台，當時，廖雨詩就曾忽然主動接觸陸委會主委邱垂正，表示她有管道可以協助金梅訪台。

陸委會主委邱垂正向《鏡報》證實，廖雨詩的確有來接觸談上海台辦主任訪台的事，但陸委會在政策上就已經否決了

但陸委會原本在政策態度上就很明確，認為中國在去年公佈「懲獨22條」後，應該促進兩岸交流的台辦，卻變成嚴重傷害兩岸交流；而且，上海台辦對海基會所辦的一些台商返台活動，比別處台辦更會阻擋；再加上海陸二會的人員要去中國也都被拒絕，基於兩岸對等交流，「對各地台辦主任、副主任來台，原則上就是禁止的。」

邱垂正表示，廖雨詩平常並沒什麼與陸委會的互動，陸委會也沒有請託她去做過什麼事，只是有座談曾邀請她參加。而她當時來談此事時，就已經有告訴她，政策上不會同意，「她只是來講一下她有管道，我們也不曉得她後面是在操作什麼，也沒有同意。」

但有趣的是，這件事在廖雨詩當時剛認識C男未久，兩人還沒真正進入戀情關係時，卻被廖說成是「陸委會主委要她去幫忙喬，但上海台辦主任因為希望行程要全部公開，沒被答應，所以才告吹。」

根據廖雨詩前男友C男的說法，他們在一月到越南芽莊時，廖曾和國台辦、「小北」等人開了兩天的會，C男還幫忙照顧廖的女兒兩天，而五月底端午節前，他們又到泰國時，廖同樣有和國台辦人員及「小北」開會。

據《鏡報》調查，廖雨詩在泰國時曾與台灣駐泰公使會面。兩人以往在台灣就認識，那次吃飯主要就是敘舊、聊聊近況而已，廖雨詩當時有說，過一陣子要去歐洲時會再轉機曼谷，但那次午餐之後，他們就沒有再見面。

廖雨詩與男友到泰國，肩上還揹著男友送的LV包 讀者提供

到了今年八月，一場聯合國的減塑會議在瑞士日內瓦召開，廖雨詩又透過一位澳洲學者帶學生去旁聽的名義，也一起混了進去。由於台灣不是聯合國成員國，她能進場，還曾為此向C男炫耀，並說中國駐當地的外交人員也很驚訝。

在日內瓦大約一星期，廖雨詩曾與七月份才剛到任的台灣駐世貿組織(WTO)常任代表黃昭元碰面，後來還與代表在代表團門口拍了照，貼在自己臉書上。

據了解，廖是透過在台北外交部的一位朋友，連繫上駐WTO的另一位同仁，安排去代表團參觀拜會。由於WTO當時休會中，比較有空，黃昭元沒想太多，就和同仁在辦公室見了廖一個多小時，並去午餐。

廖雨詩八月到日內瓦時，與WTO代表黃昭元合影，還貼在自己臉書上 翻攝自廖雨詩臉書

廖雨詩安排參訪時，說自己是淡江外交與國關系的助理教授，但現場交換名片，拿出的卻是一張日本智庫的名片；說自己學的是設計、藝術，但後來卻在民進黨中央黨部工作，現在還能跨界外交，這次大老遠來還能旁聽很專業的減塑問題，讓黃昭元也嘖嘖稱奇。

C男回憶，廖雨詩在一開始交往時曾告訴他，因為兩岸現在沒有接觸，政府有些事情不能做的，就必須由她們這樣的人來做，有點類似情報工作的角色，再加上她又常「佳龍」、「佳龍」（外交部長林佳龍）的叫，就讓人覺得她在外交上好像很有辦法。

例如剛認識幾個月時，有一次C男獨自在瑞士出差不小心遺失了護照，他與廖雨詩聯絡時提到，廖就說要不要她打電話給駐德國代表謝志偉，她說她跟謝非常熟，「我說謝志偉不是駐德國嗎？我在瑞士耶！她就說那都是謝志偉管的，還說搞不好領事館那邊還會請你吃飯或送你到車站。」C男後來雖然還是自行解決問題，但這件事也留下蠻深的印象。

至於廖雨詩曾跟C男說，她原本要去美國休士頓，幫忙安排總統賴清德過境；又說過她原本要加入行政院副院長鄭麗君赴美談關稅的訪問團，「都是為了陪C男才沒有去」，這些如果不是戀情火熱時的撒嬌讛語，就可能只是讓人「姑妄言之姑聽之」的鬼扯了。



