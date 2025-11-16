獨家起底太子集團1／陳志只是人頭？股東7人遍佈全球 福建幫靠習近平罩

國際中心／柬埔寨-台北報導

神秘7人股東 陳志只是人頭

柬埔寨太子集團跨國詐騙洗錢引發全球關注，台灣檢調同步破獲集團成員在台據點，查扣動產、不動產總金額高達45億餘元。不過太子集團龐大，內部成員仍未完全曝光，就連董事長陳志，已經被美國司法部起訴並列為制裁黑名單，至今都未見其真正現身。三立新聞網獨家取得柬埔寨消息人士提供的說法，陳志只是太子集團的人頭，整個集團背後有7個大股東，其中還包含台灣人和一群福建幫成員，但由於福建幫成員早已取得多國護照，因此消息人士說「這七名主要金主的身分可說來自世界各地。」

消息人士指出，陳志過去幾年大多住在歐洲地中海島國賽普勒斯，並且持有該國護照，掛名太子集團董事長，只是7名股東的人頭。而這7名股東身分極為保密，在柬埔寨產業界只要和太子集團有接觸的人，幾乎都略知一二，但卻沒有人真正完全掌握這7人的身分。不過消息人士表示，儘管這7人極其低調，但除了台灣人之外，都屬於福建幫成員，而福建幫和中國國家主席習近平關係密切，與中國關係緊密的柬埔寨官方，就算知道他們詐騙洗錢，也根本沒有人敢動他們。再加上福建幫靠著經營灰色產業累積龐大資產，每個人都有好幾本不同國家護照，行蹤難以掌握，這些人靠著下線貢獻的資金就足以維持奢華生活。

口袋深不見底 超乎外界預期

檢調查扣太子集團26輛各式高檔名牌轎車，包括要價2億多元的「山豬王」Bugatti Dhiron Sport（左下），全台僅這一輛。（圖／翻攝畫面）

英美揭發太子集團詐騙案後，陳志幾乎人間蒸發，沒有人知道他目前躲在哪裡。不過根據消息人士的說法，陳志返回柬埔寨的機率極高，因為一直到截稿為止，柬埔寨官方都仍認定太子集團查無不法。而太子集團也在沉寂幾天後發出聲明，分別以英文、柬埔寨文撰寫，否認集團或其陳志有任何非法行為，近期的指控毫無根據，只是企圖為不當沒收數10億美元資產進行辯解。

不過消息人士對三立新聞網表示，美國查扣太子集團相當於150億台幣的比特幣，其實對集團高層的金流毫無影響。太子集團從未動過這些比特幣，但深知幣圈愛炒，不斷增加持有, 也讓資產水漲船高。消息人士也指出，不靠比特幣的價值變現，整個集團就能在世界各地買豪宅、名車，可見福建幫和太子集團靠著灰色產業的進帳讓口袋深不見底，根本不是一般人可想像。

檢調搜索太子集團，包括和平大苑。（圖／調查局提供）

新加坡抄福建幫 短暫入獄後多被驅至柬埔寨

福建幫詐騙洗錢被查獲不是第一次，2023年新加坡就有一波掃蕩福建幫成員行動。新加坡政府早在2021年就已經掌握有龐大集團組織在新加坡偽造文書洗錢，手法和在台灣幾乎如出一轍，包括購買豪宅、名包名錶等奢侈品、以及豪車等。新加坡警方在2023年收網，一舉逮捕10名福建幫成員涉及30億（約718.63億台幣）新幣洗錢，多數成員還持有2個國家以上的護照。

根據新加坡媒體報導，福建幫成員被逮的同時，也查封了他們其下價值約20億美元（約622.56億台幣）的總資產，其中包括銀行帳戶中的14.5億新幣（約347.34億台幣），以及折合7600萬元新幣（逾18億台幣）的新幣現鈔和外幣。此外，還查處了超過3,800萬新元的虛擬貨幣，152項資產被發禁止處置令，包括8處在聖淘沙（Sentosa Cove）的土地財產，名車62輛。

在新加坡這起洗錢案被逮的10人，通通都鋃鐺入獄，但最長刑期也才判17個月，至今都已服刑完畢，其中8人被驅逐出境至柬埔寨，一人到英國，另一人則到日本。

