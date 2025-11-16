獨家起底太子集團2／政商人脈廣扶持灰色產業 招募台灣人赴柬埔寨拍A片

國際中心／綜合報導

太子集團董事長陳志(左)和柬普寨前總理洪森(右)關係良好。（圖／翻攝自X平台 @kurosawa6502）

政商媒人脈廣 灰色產業來者不拒

陳志雖然掛名太子集團董事長，但柬埔寨的消息人士卻告訴三立新聞網，陳志只是人頭，背後還有7名大股東。消息人士進一步指稱，就連太子集團也是一個產業平台，除了看似正經的金融、房產業之外，灰色地帶的黃賭毒通通來者不拒，太子背後的股東光是賣這個招牌就有源源不絕的進帳。當然，會願意花錢進駐平台的，就是知道太子後面的靠山夠大咖。

這名柬埔寨的消息人士還告訴三立新聞網，太子集團除了現在被查到的和平大苑，早期還曾經在台北重慶南路的辦公大樓設點，但當時辦公室昏暗低調，和一般明亮開放的地產公司行事迥異，因此就被有太子地產並非真正做地產買賣的傳聞，但現在這個辦公室也早就已經不存在。

消息人士還說，太子集團政商媒三棲，人脈經營深厚廣闊，光是福建幫背後有習近平的庇蔭，基本上就已經無往不利。太子董事長陳志和柬普寨前總理洪森的關係也相當不錯，因此要柬普寨政府對太子集團開刀恐怕不容易。不過太子集團在爆發詐騙爭議後，也發布聲明表示，陳志和太子集團並無不法行為，各項指控子虛烏有。消息人士認為「查無不法」一點都不意外。

太子集團在官網上發聲明否認犯罪。（圖/翻攝自太子集團官網）

改名切割 早設斷點查無不法

消息人士稱太子集團「白的也幹、黑的也幹」，檯面上看得到的太子地產（Prince Real Estate Group），其實在當地早就已經更名為「Kingsmen Real Estate Group」，有人笑稱從太子（Prince）升級為國王（King），但看看字面意思，Kingsmen（King's men）,仍然只是國王的人馬，似乎就算改名也不敢直接往上衝頂。消息人士表示，太子集團內部早就在一年多前警覺到即將會被查帳，因此透過改名和太子集團切割，因此現在去查，內部帳務早就已經一乾二淨。根據三立新聞網掌握的消息，目前Kingsmen集團內部打算再改名，是否又要操作一波斷點，目前還不得而知。

柬埔寨太子地產集團官方網站上的建案照片。（圖／翻攝自柬普寨太子地產集團官網）

原本在太子地產集團的建案示意圖，從另一張示意圖中的相同建案上可見已經更名為Kingsmen。（圖／翻攝自中華網）

此外，太子集團旗下在柬埔寨還有金融機構，包括太子銀行、熊貓銀行和匯旺集團，但這些金融機構在柬埔寨都是「合法登記」。消息人士表示，太子集團詐騙案剛剛爆發時，集團內部曾經有一個月的薪水暫停發放，原因是發薪的太子銀行資金遭到凍結，但經過官方調查後，太子銀行並無「不法」，因此恢復金流，集團員工的薪水很快就入帳。

金主投資 招募台灣人赴柬拍A片

根據消息人士的說法，太子集團只是個產業平台，由於背後7名金主的政商人脈四通八達，因此想要開公司、做生意，找上太子集團，就能很快地打通關係。太子集團股東口袋深，對各項產業都幾乎來者不拒投資入股，而這些公司在業務上軌道之後，就會和太子集團切割，公司獲利會直接進入神秘股東口袋，因此就算太子集團現在深陷弊案，這些靠著太子集團平台茁壯的公司也不受影響，而背後的股東也持續有獲利入帳。

在太子集團的平台上，黃賭毒產業也少不了。消息人士表示，柬埔寨的「麻豆傳媒」就是太子集團下的公司，他們以拍攝成人影片在網路上打出名號，甚至招募不少台灣人赴柬埔寨拍攝A片。此外，柬埔寨西港頗有名的金貝賭場，據傳也是太子集團旗下的產業，目前已經遭到官方查封，但對外並未說明是否與太子集團詐騙案有關。

