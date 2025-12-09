獨家踢爆｜蹭曾馨瑩撈醫美財！黑心診所打「非法逆時針」 記者深入調查（壹蘋10點強打）

【特勤中心／台北報導】Profhilo逆時針今年才經衛福部核准引進台灣，請到郭台銘夫人曾馨瑩代言，上市4個月賣到缺貨，造成醫美界一陣轟動。不過《壹蘋新聞網》近來接獲讀者投訴，有不肖業者利用資訊不對稱，竟使用連外包裝都和原廠相去甚遠的逆時針產品，不僅沒有雷射防偽標籤，也沒有衛福部許可商標，更大膽在網路社群媒體做行銷。記者循線前往「群麗診所」深入調查，該診所王總監表示：「我們是跟中壢店拿的貨，不知道外包裝有問題，都是用原廠貨。」台灣獨家總代理商可若夫表示：「均未授權這家。」對此郭子維律師表示：「若診所明知而使用未經主管機關核准之醫療器材，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。」

《壹蘋新聞網》日前接獲讀者投訴，指在群麗診所的臉書社群平台Reel上看見逆時針的宣傳廣告影片，從該影片中可見一名網美拿著外包裝印有Profhilo字樣的盒子，並表示「我今天來打逆時針，指定我們的林醫師」，影片中正妹躺在手術檯上，並由醫生施打產品，最後還強調「好舒服哦，我覺得打逆時針一點都不痛，林醫師技術好好哦，真的不痛欸」。

記者依據投訴者提供資料，致電位於新北市的群麗診所，針對該診所於臉書上發表的宣傳影片「逆時針」療程，諮詢費用是多少？員工接受電訪表示：「費用的話，目前12月的活動剛上，價格會是一支3萬5千元、三支10萬元。」打一次大概要多久時間？診所人員表示，「打一次很快，就跟打玻尿酸一樣，看你有沒有敷麻膏，敷麻大概是敷15、20分鐘，逆時針就跟玻尿酸一樣，大概10到15分鐘打完」。

8日下午2點多，消費者（化名黑小姐）實際前往群麗醫美診所永和店諮詢，發現當中疑點重重，諮詢價格也和記者先前電話詢問答案前後不一，只見診所外班表顯示有醫生在看診，但診所門口卻掛上休診中的牌子，黑小姐走進診所向櫃檯詢問想打逆時針，櫃檯小姐請她稍等並走進診所最裡面診間找人，她在迎賓沙發等至少5分鐘，隨後工作人員拿初診單請她填寫，還要健保卡，她問診所「諮詢也要掛號」？院方表示「不用付掛號費」。

過沒多久，一位看似業務人員出來，帶黑小姐到小房間閉門詳談，黑小姐詢問逆時針的療效，業務人員感覺不是很專業，只是順著她的話去做回應，對於逆時針產品基本的認知，例如好在哪裡？是用什麼方式進行？效果如何？和市面上其他美容產品有何不同？業務人員都含糊帶過，對於打幾針則迅速回答，「臉上6～8針、脖子6針」，其他問題則推說可找院長問診、院長很常打、院長可以給更專業的意見。

群麗醫美診所業務員在小房間內解說「逆時針」功效。特勤中心攝

接著，黑小姐詢問價錢？業務員說「療程3針，1針3萬3千元、3針9萬元，但不能再降了，也沒有優惠活動」。黑小姐詢問業務人員「打逆時針好像是要用針頭注射，能不能讓我看針筒大小」，只見業務員拿手機Google搜尋逆時針，點開原廠網頁找逆時針盒子的圖，再放大拿給黑小姐看。

黑小姐再問有沒有客人打逆時針的術前、術後照可以參考？對方當下是說有，但後面馬上改口說，因為最近才引進，客人都還沒打完，黑小姐接著問逆時針不一定要打完3針？對方說「對」，要看每個人的皮膚效果，有些人2針就有見效，問價錢怎麼算？對方說「這樣1支就是3萬3千元，妳也可以買3支，其他給朋友打」。

對此，台灣獨家總代理商可若夫生技股份有限公司營運長陳威霖表示：「建議第一次療程要施打3次，之後每4～6個月施打，效果才會最好。」

黑小姐詢問是否有逆時針DM能參考？業務員一開始說有，然後走出去外面大概2分鐘，這2分鐘內，黑小姐發現房間旁邊有一個看起來是診所醫美項目的介紹本，但翻開沒看到有逆時針，隨後，對方就回來跟她說，DM事後會用Line傳給她，對方事後有傳，但也是逆時針官方網站上的宣傳DM。

提問分期付款，群麗診所業務拿出價位分期表來查看。特勤中心攝

記者循線前往群麗醫美診所永和店深入調查，詢問王總監逆時針商品是否是跟台灣獨家總代理商可若夫拿的貨？王總監表示：「我跟你解釋一下，因為我今天剛好人不在診所，針對你以上的問題，因為我們還有一間中壢診所，貨是跟我們中壢的診所調的，我們都是用原廠的 。」

為何群麗診所沒有在台灣獨家總代理商的授權診所名單內？記者向王總監確認，中壢分店也是群麗診所的中壢店嗎？王總監表示：「對，就一樣是我們群麗的體系，都是群麗診所，因為我們永和沒有跟原廠（購買），但是我們是跟分店調的，所以你上面（台灣總代理商可若夫授權診所名單）查才會查不到這樣。」記者再度詢問中壢分店在台灣總代理授權的名單內對嗎？王總監回答「對啊」。

群麗診所業務用手機搜尋台灣總代理逆時針外盒包裝圖，向消費者展示。特勤中心攝

至於群麗診所臉書上Reel的逆時針影片外盒包裝，為何跟台灣獨家總代理商的長得不一樣？王總監則表示：「我不曉得耶，因為我們就是用原廠的啊！」詢問王總監在診所臉書宣傳影片中所拿的逆時針盒子，就是跟群麗診所中壢分店拿的貨對嗎？王總監表示：「對啊，我們都是用原廠的貨。」

但台灣總代理商可若夫提供的逆時針外包裝盒必須要有的鐳射炫光字、衛福部許可的鐳射標籤、及防開標籤三種辨識法，為何影片當中的盒子外觀都沒有？王總監仍堅決表示：「但是我們真的是用原廠的啊。」問王總監有台灣總代理商的授權證書嗎？她說：「就是有進貨單啊，如果你需要什麼證書的話，我也可以跟他們拿。」

記者針對爆料內容與群麗醫美診所王總監通話訪問。特勤中心攝

對此，Profhilo逆時針在台灣獨家總代理商可若夫生技公司的董事長暨執行長馬淑娟，提醒消費者：「逆時針在市場上已有山寨貨，以低價吸引消費者，消費者到診所治療時，施打逆時針前要記得 『3確認1掃描』，確認外盒『璞菲洛』及彩色炫光鐳射標誌，確認開口防撕標籤完整，確認外盒有中文標示寫台灣衛福部標籤，撕開掃描QR Code查驗正貨，避免上當受騙。」

可若夫行銷部處長李重頡表示：「在影片上看到的外盒非常明顯的就是它沒有炫光包裝，沒有貼防偽標籤跟防開標籤3種。」因此，來源可以說是非法的。

群麗診所內張貼許多醫美項目的海報。特勤中心攝

李重頡說：「該診所在網路上面的盒子，原廠規定是不能進入台灣的，台灣自己有一個包裝設計，所以我們知道這個不是經由官方的渠道進來的，因此他們至少違反了醫療器材管理法，唯一在台灣能夠輸入Profhilo的只有可若夫公司，因為我們是許可證的持有者，所以任何人用任何形式輸入了Profhilo，不管他是真還是假貨，最起碼的就是他犯了《醫療器材管理法》第62條，我們非常懷疑它是假的。」

依據《醫療器材管理法》第62條規定，意圖販賣、供應而違反第25條第1項規定，未經核准擅自製造或輸入醫療器材，或違反第25條第2項規定，應辦理查驗登記而以登錄方式為之者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一千萬元以下罰金。明知為前項之醫療器材而販賣、供應、運送、寄藏、媒介、轉讓或意圖販賣而陳列者，亦同。

群麗醫美診所門外也掛著不少醫美療程海報。特勤中心攝

記者求證李重頡，群麗診所有跟可若夫簽約嗎？處長表示：「群麗診所永和或中壢分店都沒有在認證診所名單裡面。」經可若夫證實均並未授權。

《壹蘋》記者依爆料者提供的資訊實地調查，循線再前往位於捷運忠孝復興站附近的另一家醫美診所諮詢Profhilo逆時針療程，該診所同樣是在網路社群平台大肆宣傳逆時針。醫師諮詢過程中表示：「我們價格便宜是因為想搶市佔，原廠1支是39800元，我們是台灣最低價，1支2萬9800元，因為一個療程要打三次，如果打三次一起的話，2萬9800元乘以3再打9折是破盤價。」記者詢問是否是原廠貨？該醫師斬釘截鐵說：「我們是跟台灣總代理買的，瑞士進口的藥材成本就2萬，利潤很低。」

事實上，該診所同樣是未經台灣總代理可若夫授權的醫美診所，然而院方未出示授權證明及代理商名稱，也未提供逆時針應有的真偽查詢管道，光靠口述無法證實其合法性。

另外，記者也循線在醫美網路社群平台詢問另一家醫美診所的逆時針療程，該診所在訊息中回覆「逆時針一次1盒（2cc）2萬9千元，完整療程是3次，一次買3盒8萬3千元」，記者詢問是否為原廠正貨？該診所也表示：「我們是跟原廠拿的產品。」

位於新北市永和中山路上的群麗醫美診所，就在樂華觀光夜市旁。特勤中心攝

㺭巍國際法律事務所郭子維律師表示：「台灣醫美診所若明知為未經核准輸入之醫療器材，例如平行進口即俗稱水貨之針劑甚至是偽造之針劑 ，而施打於患者，有可能會違反藥事法、醫療器材管理法等相關法律規定，可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一千萬元以下罰金。」律師表示：「診所若明知是水貨或偽造之針劑，仍向患者宣稱是合法輸入之針劑，除另外涉及刑事詐欺取財及商標法等罪嫌外，更會面臨後續民事損害賠償之請求，不得不慎。 」

台灣微整型美容醫學會理事長、淨妍醫美集團創辦人暨總院長陳俊光，提醒民眾警惕非法醫美產品潛藏的健康風險，打進去不但沒效果，還有可能感染、發炎、潰爛，他呼籲：「變美前提永遠是『安全』。」

讀者爆料群麗醫美診所臉書Reel的逆時針行銷影片，商品外包裝盒疑似非法。翻攝群麗診所臉書

群麗診所在臉書Reel發布施打逆時針的影片，遭讀者投訴商品外包裝盒疑似非法。翻攝群麗診所臉書

「Profhilo逆時針」獲《蘋果愛美獎》年度最爆紅逆齡療程獎及年度廣告眼球獎，由曾馨瑩（左）頒獎給可若夫生技董事長暨執行長馬淑娟。

㺭巍國際法律事務所郭子維律師。

