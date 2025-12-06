獨家金馬選股術！富邦投顧董座陳奕光：2026台股「這情境」可望挑戰3萬4千點

AI 資本支出飆升、資金環境轉向寬鬆、台股估值卻站上歷史高檔。2026 年，市場看似矛盾卻又充滿機會。富邦投顧董事長陳奕光預估台股全年呈微笑曲線，更提出獨門「金馬選股術」給投資人做為2026投資參考。

2025年台股像一部被快轉的電影：4月關稅戰突襲、年中AI狂潮把台股指數推上雲端，從萬七漲到二萬七，萬點漲幅寫下歷史紀錄；然而，年底又因降息預期降溫而回落。

但富邦投顧董事長陳奕光並不急著為這段震盪貼上「頂部」或「反轉」的簡單標籤。他強調，2026年，市場會更劇烈，機會也更明顯，但需要精準選股。

「我們不是在泡沫頂端，但已站在泡沫的前緣。」他提醒，台灣與韓國正是全球AI熱潮的溫度計。估值在高檔，投資門檻也更高，但只要挑對「位置站在趨勢裡」的公司，勝率反而更清晰。

台灣資金充沛，仍有上攻動能

陳奕光最在意的不是股價，而是「資金」。2026年台灣超額儲蓄有望突破5兆元，定存利率追不上通膨，使資金持續外溢至股票與 ETF。全球降息循環啟動後，美國貨幣型基金半年內可能釋出7500億美元，也將流向全球市場。

台股籌碼同樣在悄悄翻面：ETF規模擴大、主動型ETF加入，使散戶逐漸「類法人化」；當沖與融資比重仍在安全區間，尚有升溫空間。在這些資金力量推動下，高估值的台股依然具備上攻的基礎。

展望2026年，預估台股可望擺脫2025年的關稅與匯率陰影，在 AI 需求帶動下重新轉強。權值電子旺季回歸，整體企業獲利有望年增20％至5.3兆元：電子受惠 AI 伺服器與Edge AI，獲利估增22％；金融在股匯債回穩下成長7％；傳產原物料則因政策與降息效應，力拚20%成長。

2026台股高點，最樂觀上看34000點

富邦投顧研判：2026上半年震盪、下半年轉強。第一季受股利公布與高股息 ETF 換股效應拉抬；第二季電子業「五窮六絕」回檔風險提高；第三季起景氣回暖、AI 新品上市與降息效應將推升買氣，全年高點有望至3萬2000點。若市場對 AI 回收週期失去耐心，指數恐回探2萬4500點；但若AI投資信心回溫，樂觀情境仍有機會挑戰3萬4000點。

投資於AI的資本支出推動十年長浪：泡沫在膨脹，但還沒到頂。

陳奕光之所以對方向感如此篤定，是因為他看到一股遠比短線震盪更強的力量：AI正在全球形成一場持續十年以上的資本支出巨浪。

2018 年，美國雲端服務商（CSP）的AI 投資僅 610 億美元；2030 年預估將突破8250億美元，成長十倍以上。這不是循環，而是「算力基礎建設」的長期擴張。

更重要的是，這波投資已從科技巨頭擴散到主權國家與 AI 模型公司，帶動伺服器、傳輸、HBM（高頻寬記憶體）、散熱、電力、材料等整條供應鏈同步擴張——且仍看不到終點。

然而，市場情緒卻愈來愈焦躁。美股預估本益比逼近23倍，PS Ratio站上3.3倍；美股巴菲特指標突破240%，台股更高達382%。「基本面強、資金面更強，但估值也在墊高。」陳奕光不否認：2026年的波動會比今年更劇烈，但這正是「挑對趨勢、避開枝微末節」的年份。

金馬選股術：不追題材，而是站在趨勢浪頭

2026是馬年，陳奕光應景地提出一套「金馬選股術」（Golden HORSE）策略，他建議可瞄準──Government Defense（政府國防）、高速傳輸及高頻寬記憶體（high speed transmission & HBM）、OpenAI雲端建置供應鏈、Robot & Robotaxi（機器人與自駕車）、原物料、半導體族群、電力能源（Electricity & Power），以及ETF等族群布局。

他並強調，選股的精神不是押注熱門族群，而是找出那些「站在擴張軸心」的公司——震盪再大，仍會被推著往前走。

G｜政府與國防，長訂單支撐能見度

在地緣風險升溫下，台灣2026年國防預算有望突破1.2兆元。軍工產業在政策護航下具備高度能見度。從設備、航太零件到系統整合，都是「長訂單、低景氣循環敏感度」的受惠者。





H｜高速傳輸與高頻寬記憶體

全球伺服器擴產速度不減，台灣正站在供應鏈的樞紐，而AI運算的瓶頸已從GPU擴散到資料傳輸、散熱與記憶體。CPO（共封裝光學，矽光子技術的應用方式）、HBM、光通訊、散熱，台灣都是「下一個算力缺口」補強時不可或缺的供應者。

O｜OpenAI雲端建置的擴張效應

生成式AI的導入，使CSP大廠不得不持續擴建伺服器，而伺服器又帶動主機板、基板、電源、散熱、機構件與檢測設備等同步擴增。這是「系統性擴張」，不是單點題材。

R｜Robotics & Robotaxi：AI走入現實世界

當算力進入實體世界，AI從雲端走進工廠、家庭與道路。感測器、驅動IC、馬達、控制晶片、整機系統都會成為下一波成長點。機器人、自駕車、工業自動化，台灣在感測、控制與組裝能力上具有不可忽視的位置。

S｜半導體仍是台股核心

台灣不只是供應鏈，而是AI世界的共同標準制訂者。先進封裝、基板、材料、設備仍是不可或缺的底層力量。

E｜能源基建 × 長線資金潮

台灣一年用電量>5000億度，一座大型AI資料中心就可能消耗上百億度。AI 的能耗將迫使電力、儲能、變壓器與工程類股成為下一波基礎建設。另一方面，ETF已成為中長線資金的「蓄水池」，是台股新世代的重要底盤。

「尖叫沒關係，但要站在趨勢裡！」

2026的市場不會溫柔，估值高檔、AI回收週期不確定、期中選舉與美元波動都會考驗投資人。但陳奕光提醒：「上漲時刺激，下跌時恐懼，尖叫沒關係，只要方向對，就不要鬆手。」只要站在趨勢裡，震盪就不是風險，而是推力。