億元教授斷言台股衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃命 曝台積電eps新真相

金馬年台股狂歡？大盤上看33000點關鍵曝光





台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台《小資巴菲特》節目主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，鄭廳宜大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。





鄭教授分析，台積電今（2025）年EPS有望挑戰63元，而明年的預估更可能衝高至75元甚至更高。他指出，若以本益比推算，台積電明年年底有機會來到2000元，「如果從現在1400多元漲到2000元，大約漲了600元，以台積電權重1點約等於8點台股計算，光台積電就能貢獻大盤4800點！」加上目前28000點的基礎，33000點絕非夢幻泡影。

鴻海驚現死亡交叉？「這價位」是多空分水嶺





然而，並非所有權值股都能跟隨大盤狂飆。針對廣大股民喜愛的鴻海（2317），鄭教授在節目中發出警訊。他以技術面觀測，直言鴻海目前的月線與季線正瀕臨「死亡交叉」的危險邊緣。





「如果215元這個關鍵價位跌破，季線就會加速下彎！」鄭教授運用葛蘭碧八大法則（即美國投資專家葛蘭碧提出了以「移動平均線」為交易基礎的八大法則）提醒，一旦季線扣抵位置越來越高、股價卻持續低迷，鴻海恐將陷入空頭走勢。儘管市場看好GB200伺服器大量出貨，但鄭教授直言，鴻海毛利不到7%，即便明年EPS賺到17、18元，本質上仍是「薄利多銷」，缺乏台積電那種動輒55%至60%毛利率的強大技術護城河。





傳產股恐逆勢走跌？選股不選市成存股鐵律





除了電子權值股，鄭教授也對傳產股表達擔憂。他觀察到台塑四寶等傳統產業，近期雖有作帳行情或子公司南亞科帶動，但整體結構依然疲弱。他直言：「縱使大盤明年繼續創新高，有些傳產股恐怕還是會往下走。」





在台積電、鴻海與廣大等AI熱門股中，鄭教授毫不掩飾對台積電的偏愛。他認為技術領先帶來的超高毛利率，才是股價長期走強的硬道理。面對即將到來的2026年，鄭教授建議投資人應聚焦AI與台積電相關供應鏈，避免掉入低毛利或空頭排列的陷阱。





三立新聞網提醒您：





內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。



投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。





