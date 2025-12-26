獨家／劉宇寧「登上台北101」7字砸5萬 台灣粉絲提前動員慶生活動！敲碗來開唱

中國當紅小生劉宇寧明年1月8日將過36歲生日，各地粉絲已開始動員，台灣粉絲也趁著台北101耶誕節點燈活動，讓劉宇寧「攀上高樓」，24、25日可見「劉宇寧所願皆得」7個字輪播，粉絲募資花費5萬元。

另外，新北市近日板橋耶誕城人潮洶湧，粉絲也在車水馬龍的板橋轉運站顯眼處大看板租下廣告，提前預祝劉宇寧生日快樂。而其他慶生活動也將陸續舉行，據悉之後在台北車站、大直美麗華、桃園公車廣告都會有粉絲幫劉宇寧慶生活動，即使偶像沒來台灣，仍不減熱情。

粉絲敲碗劉宇寧來台開唱！擠爆《折腰》特展活動

劉宇寧今年憑藉《折腰》、《書卷一夢》人氣旺，並在中國各地舉辦巡迴演唱會，許多台灣粉絲跨海搶票，但關卡很多，頻頻敲碗他也來台開唱，或是在較近的港澳地區舉辦。

近日劉宇寧主演的《折腰》、《珠簾玉幕》等劇也在台灣電視台播放，八大上個月底特地打造「君為你《折腰》特展」活動，粉絲也擠爆現場。另外，LINE TODAY日前舉辦「年度戲劇發光者」票選活動，劉宇寧也奪冠，顯見在台人氣。



