獨家／婚變頻傳 A-Lin與球星老公黃甘霖現在的關係？消息人士這麼說
A-Lin與大她8歲的球星老公黃甘霖結婚19年，近年因鮮少同框，屢傳2人婚姻生變，尤其在A-Lin登金曲34歌后寶座時，感言未特別感謝老公，讓婚變傳言更盛，當時，A-Lin強調愛在心裡，仍擋不住傳聞，據本刊接獲消息人士指出，2人婚姻關係仍在，只因生活圈、朋友圈不盡相同，因此鮮少同進同出。
A-Lin和黃甘霖的婚姻狀況，婚變臆測從來沒停過，尤其夫妻倆已經多年沒同框，有黃甘霖的台南友人透露，其實他們早就各過各的生活，彼此說好了「顧好自己和小孩就好。」也有從部落中傳出風聲，指出A-Lin和老公沒有離婚，但也很久沒看過夫妻一同現身，對離婚一事，本刊曾詢問A-Lin經紀人，他重申：「沒有這件事。」
其實，A-Lin與黃甘霖的關係，知名度從「男強女弱」，時至今日已是「平起平坐」，畢竟A-Lin辛苦多年，終於登上天后寶座，紅遍兩岸三地，而黃甘霖則退居幕後，擔任中華職棒台鋼雄鷹隊的外野兼跑壘教練，負責傳承他「盜壘王」的絕技，並協助球隊強化外野守備與跑壘戰術，他既是創隊元老之一，也在球隊中扮演重要角色。
黃甘霖因工作關係長居台南，而A-Lin為了工作方便，幾乎都住在台北，且奔波於兩岸工作，小倆口見面的時間自然不多，因生活型態不同，也鮮少有機會一起露面。
