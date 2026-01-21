獨家／舞台事故驚呆全場！《大嘻哈》FRαNKIE阿法摔下舞台 粉絲遭波及傷勢曝光

嘻哈歌手FRαNKIE阿法曾參與《大嘻哈時代》兩屆比賽，帥氣的外表加上酷帥的饒舌曲風，讓他獲得不少的支持，IG也擁有5.1萬追蹤，日前推出新專輯《Can I be Frank?》，直面內心的主題獲得不少迴響。18日他到夜店RUFF表演，才剛唱第一首歌就直接摔下舞台，傷勢也隨之曝光。

FRαNKIE阿法表演照。（圖／資料照／FRαNKIE阿法提供）

FRαNKIE阿法20日晚上IG限動更新，拍了一張自己的下巴照寫著：「禮拜天晚上在RUFF表演的時候，不小心踩空掉下舞台，雙腳落地前下巴直接命中一位熱情女生觀眾的額頭。剛剛摸了摸下巴竟然還有點痛，我才想到我事後都沒去關心人家，真的是很拍謝，希望沒事」。

廣告 廣告

根據了解RUFF邀請歌手表演，都會讓歌手跟觀眾的距離比較近，因此舞台也會窄一點，當天FRαNKIE阿法穿的皮鞋沒有防滑，唱第一首歌的時候發現右前方的觀眾很熱情，想去互動，但腳沒有踩穩就跌倒，因為是雙腳落地的跌倒，不知情的觀眾看起來，比較像是「跳下舞台」，但其實是摔下舞台，而FRαNKIE阿法的下巴也不小心撞到了粉絲的額頭。

後來FRαNKIE阿法在Talking的時候有關心粉絲，粉絲的朋友說她手流血，當下RUFF的工作人員也馬上帶粉絲去包紮。然而演出完之後，FRαNKIE阿法馬上被眾多粉絲包圍，他無法立刻找到粉絲，因此希望透過發文來關心該名粉絲，想知道該名粉絲是否都沒問題。而FRαNKIE阿法本人沒有受傷。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導