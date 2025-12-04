獨家／艾怡良失聲休養電話報平安惹粉絲心疼！ 跨年雲林回歸大舞台演出

艾怡良原訂要在今年10月18日登上小巨蛋，舉辦人生首場萬人售票演唱會，卻因為聲帶受損，而忍痛取消。在減少工作之後，艾怡良透過長時間的休息，恢復狀況不錯，日前也宣布將在12月31日現身雲林縣的跨年演出，經紀人左光平透露，她最近還是陸續有接一些中小型的演出，但雲林縣的跨年的確是大型活動。

先前艾怡良因為聲帶狀況不佳，決定取消攻蛋計劃，積極透過中醫保養、針灸方式治療，醫生則建議艾怡良至少要休息半年。11月底艾怡良的好友洪佩瑜，到YouTuber那那大師的節目作客，唱到艾怡良歌曲時，因為不確定歌詞，決定打電話給艾怡良求助，艾怡良聽起來心情還不錯，也透露人正在積極休養。

廣告 廣告

不少粉絲看到影片之後，對艾怡良的狀況相當心疼，在影片下方留言為艾怡良打氣「看節目的同時也得知艾怡良狀況，得知她慢慢恢復真是太好了，這應該也是那那打這通電話的原因吧！讓她跟大家報平安」。

對於艾怡良的復原狀況，經紀人左光平表示「這陣子蠻努力在恢復生活狀態和保養身體，不過確實也因為聲帶的受傷，所以對聲音的訓練也需要斟酌狀況，不過已經陸續在演出裡有一些蠻好的狀態產生，非常期待再見到大家。至於作品和巡演的規劃，希望可以在2026年陸續重新啟動，期待見到大家。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導