獨家／16兆元大單分食有望？光寶打入甲骨文AI伺服器供應鏈

AI資料中心需求飛速成長，美國AI基礎建設與雲端服務供應商甲骨文手握超過16兆元的AI資料中心訂單，打入甲骨文的AI供應鏈、就等於拿到爆發性成長的「黃金車票」。而據了解，光寶已經成為甲骨文AI伺服器機櫃電源供應商，加上既有的一線CSP客戶亞馬遜、微軟訂單加持，都讓光寶總經理邱森彬對2026年營運「沒有悲觀的裡由」。

甲骨文是目前AI基礎建設的關鍵廠商，它對未來的樂觀預期，來自於與OpenAI深度合作。根據外媒報導，甲骨文與OpenAI雙方2025年夏季簽下高達3000億美元（相當於新台幣9.4兆元）的合約，由甲骨文為OpenAI提供AI模型訓練與推論所需的算力，而甲骨文大量興建中的AI算力，也有一些是為其他業者所建置。

而根據甲骨文提報給美國主管機關的資料顯示，截至2025年11月底，甲骨文的客戶合約承諾總額達5,230億美元（相當於新台幣16.38兆元），履約期間超過五年，甲骨文預期其中10％的合約金額，將在未來12個月內認列為營收，65％的合約金額則會在接下來五年內認列。以甲骨文的在手訂單來看，名列甲骨文供應商將是搭上高爆發性成長列車的「黃金車票」。

據了解，光寶已經打入甲骨文、成為甲骨文建造的輝達平台AI伺服器機櫃電源供應商，拿下這張珍貴的入場券，對甲骨文的出貨先以33KW產品為主。

隨著輝達下一世代AI平台Vera Rubin如果一切順利，將在2026年第三季末、第四季初量產，而光寶為Vera Rubin伺服器機櫃開發的110KW電源，已經通過輝達認證，若能進一步獲得甲骨文選用，將帶領光寶正式搭上搭上甲骨文與OpenAI的AI基建爆發性大成長列車。

除了甲骨文這個AI基礎建設新興的大咖級玩家之外，在全球前四大CSP中，光寶的AI伺服器用電源目前已經打入亞馬遜與微軟，光寶總經理邱森彬先前已經表示，2026年「沒有悲觀的裡由」，他預期光寶2026年營運將從今年第四季為基礎，每一季營運都挑戰繳出年增、季增的成績單。



