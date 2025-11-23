獨家／丁噹小巨蛋「500米疾飆」3分鐘加速衝畫面曝光！推車狂奔太驚險

娛樂中心／綜合報導

「全民情歌天后」丁噹近日於台北小巨蛋成功舉辦為期兩場的《夜遊 A Night Tour》巡迴演唱會，睽違十年再度回歸小巨蛋標誌的舞台。演出現場星光熠熠，觀眾席爆滿，近日「500米疾飆」精彩畫面衝上熱搜在社群157萬觀看，現在幕後細節則被揭露，其實是一場與時間賽跑的精彩秀。

丁噹後台「疾飆」台北小巨蛋後台畫面曝光。（圖／相信音樂提供）

《三立新聞網》獨家取得畫面，丁噹為了出現在演唱會前後位置，期間進行多次服裝快速更換，從主舞台下台後，她與工作人員們必須在極短時間內完成造型變換，並由工作人員將她本人推著「裝備推車」一路加速狂飆前往延伸舞台，接續下一段優雅姿態演唱。

丁噹後台「疾飆」台北小巨蛋後台畫面曝光。（圖／相信音樂提供）

她曾親口分享：「在唱〈花火〉之前要繞到後面，那一路大家都狂奔，真的在跟時間賽跑！」 演唱會主辦方相信音樂指出，丁噹整場演出節奏緊湊，換裝區僅容許最低限度的移動，服裝替換、多件道具、舞台升降系統全都精密交錯，使她數度在後台「不能亂動」，由數雙手幫忙完成裁衣、裝配、髮妝校對，時間爭分奪秒。

丁噹迅速「疾飆」到小巨蛋舞台下準備。（圖／相信音樂提供）

在釋出的獨家花絮影片中，丁噹由黑暗中掀開幕簾前的終章環節，以推車直衝舞台入口，箭步如風，觀眾一瞬間再次爆發歡呼。該影音在社群平台迅速流傳，眾多網友驚呼「把簽名會變成百米飛人！」、「這推車速度比賽道還快」完成兩場演出後，丁噹於訪談中表示：「這次回到小巨蛋，就像把自己重新整理過一次，把全新的我交給大家！」 她稱此次巡演為突破，「好猛、好勇」的階段，接下來將於明年4月18日登上高雄巨蛋，展開下一階段演出旅程。

