獨家／三星回扣爭議！台員工遭審問「崩潰送醫、逼簽離職書」

南韓三星半導體台灣分公司爆出記憶體回扣爭議，多名台灣員工指控遭到「有罪推定」，南韓總部派員來台稽核，職員被帶進小房間約談，從早上9點一路到晚上6點，自白書內容還得依照指示書寫，過程中禁止使用手機、全程錄影。有員工因此身心崩潰送醫，至少兩名高階主管被迫簽下自願離職書。對此，三星半導體回應，內部調查屬於營運一部分；北市勞檢處則表示，已派員稽查並要求改善。

救護車停在三星半導體台灣分公司大樓下，一名台灣員工在接受南韓總部人員約談後，情緒崩潰無法工作，被緊急送醫。

三星半導體台灣分公司員工：「我跟他們說，我們已經談了兩天，沒有任何新的東西，我沒有辦法講他們要我講的事情，但他們還一直指控我。」

三星半導體台灣分公司爆出記憶體回扣爭議，南韓總部在今年10月底起，陸續派員來台調查，多名高階主管被迫簽下「自願離職書」。員工指控，調查過程中多數人被視為「先有罪、再自證清白」，甚至被要求照指示撰寫自白內容。

三星半導體台灣分公司員工：「很多人都是被有罪推定，你反而要想辦法證明自己沒罪。他們會跟你說，我知道你做了什麼，你自己寫，如果不寫，就被認定是不配合。」

據了解，至少已有兩名高階主管簽下自願離職書。員工控訴，約談期間從早上9點開始，被關在小房間盤問，直到晚上6點才能離開，期間禁止使用手機，現場還有攝影設備全程錄影。員工向台灣分公司人資反映，卻得到「總部人員無法管理」的回應。

三星半導體台灣分公司員工：「整間公司人心惶惶，這兩個多月以來，每天都在擔心，下一個會不會輪到自己。」

員工透露，相關調查從10月底持續至今，南韓總部人員目前已返國，但預計跨年後還會再度來台。對此，三星半導體回應，內部調查屬於例行營運流程，細節不便說明。

北市勞檢處表示，已派員前往稽查，針對是否涉及限制人身自由，已轉請警方進一步了解。三星半導體台灣分公司員工則質疑，相關調查至今未見具體犯罪事證，卻讓員工承受巨大心理壓力，直問：「我們到底做錯了什麼？」

