獨家／三立SNG車暴衝撞彰銀 目擊者直呼阿彌陀佛急報警：我到現在還在嚇...

民視新聞／唐詩晴、洪國凱、陳泊翰、顏一軒、黃彥翔報導

今（23）日下午3時許，《三立新聞台》一名林姓駕駛於工作期間，開著SNG採訪車行經台北市中山區南京東路二段與一江街口時，疑因機械故障造成車輛暴衝，直接撞入彰銀吉林分行，造成10人輕重傷。《民視》獨家採訪到第一時間目擊報案的餐廳員工，她心有餘悸地表示，自己聽到「碰碰」的兩大聲後就趕緊報警，請求協助，到現在都還在驚嚇。





報案的民眾是事發銀行隔壁餐廳的員工歐陽小姐。她透露，當班期間在值班台聽到「碰碰」的兩大聲，立即與兩名同事衝到外面查看，發現一人躺在人行道上，隨後SNG車就直接衝入銀行。

她回顧，自己第一時間趕快回到餐廳內打電話報警，通報警方現場發生重大車禍，請求趕快派員到場協助，「我當下嚇到，到現在還在嚇，阿彌陀佛，希望沒事，大家平安，快過年了，大家行車一定要安全！」

台北市政府消防局第三救災救護大隊長蔡家隆指出，事故現場為一輛《三立》電視台廂型採訪車撞入彰化銀行，消防局隨即啟動大量傷病患機制；傷者中，除有民眾遭撞飛倒臥在銀行門口外，另有2人受困於車輛旁。

台北市警局中山分局長張耀仁表示，警方已對林姓駕駛進行酒測，酒測值為零；而與林男對話的過程中，他的精神狀況都還可以，針對員警所詢狀況可給予清楚回應；林男初步供稱是因車輛機械因素造成轉速出問題而釀禍，現已查扣肇事的SNG車，未來會送相關機關鑑定，釐清是機械、人員精神恍惚或操控失當所致。

《三立》則強調，此次事故已依相關程序處理，除發放慰問金外，亦將派員前往醫院關心傷者狀況，並全力配合警方調查，待事故原因釐清後，負起後續相關責任。







《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

