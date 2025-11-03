獨家／三重同安街「違建」藏春色！ 兩層鐵皮「按摩店」遭強拆

三重同安街97號兩層樓的鐵皮屋被警方查獲是色情營業場所，加上又是既有違建，所以和市府單位強制拆除。（圖／東森新聞）





新北市違建拆除火力全開！三重同安街97號過去是養生按摩館，但附近居民發現，有拆除大隊大動作開拆。據了解，因為這裡是既有違建，加上又被警方發現，在經營色情行業，違反公安疑慮，所以優先開拆。

怪手夾住屋頂鋼梁，伴隨轟隆巨響，鋼架崩落碎片四散，工作人員邊拆邊灑水，就怕塵土飛揚。有住戶從樓上往下拍，整層樓都在上下震動，直呼有夠震撼，感覺房子快要炸了。

三重同安街97號兩層樓的鐵皮屋，過去掛著的是養生按摩店招牌，今年四月被警方查獲是色情營業場所，加上又是既有違建，所以和市府單位強制拆除。

散落的鋼筋鐵片還差點砸到巷弄內停放的機車，還有人就住在鐵皮旁邊，一聽到巨響就奪門而出，擔心受到波及。

附近住戶：「他們剛剛在拆的時候，我怕會倒過去（我家），所以我就出來看一看，就很吵啊，想說出來看一下。」

其實這間按摩店早在2015年就有，但當時叫做夢想仙境，兩年後改成泰式養生館，這回大動作開拆，也引發鄰居議論。新北工務局回應，本案屬警局提報妨礙風化強制拆除案件，面積約310平方公尺，地上2層加強磚金屬違建，預計3日完成拆除工程。

三重區吉利里長陳金星：「聽說（警方）多少都有來取締吧，反正都是做夜生活的吧，就是晚上才有生意的樣子。」

這回說拆就拆，主要原因是涉及工安風險，要是跟槍枝毒品、色情賭博詐騙以及幫派相關都將優先拆除，既存違建，若沒影響公共安全，就沒有開拆的急迫性，無論如何，只要危及治安公安，開拆行動就會火力全開。