獨家／三金特效大師嚴振欽魔改嚴正嵐 親哥惡趣味不計成本把妹妹「做壞」

嚴振欽與嚴正嵐兄妹相差5歲，卻因父親早逝，嚴振欽早早成了「家長」，扛下照顧家人－包括妹妹的責任。

在台灣影視產業中，幕前與幕後的交會往往擦出意想不到的火花，而這一次，火花來自一對親兄妹——電腦特效三金得主嚴振欽，與實力派演員嚴正嵐。兩人首度在電影《死亡之握》正式合作，一個在幕後打造驚悚視覺，一個在鏡頭前承受「被改造」的極限挑戰。兄妹關係讓這場合作多了幾分真實與殘酷。譬如說，哥哥需要妹妹做醜表情的照片，不用透過經紀人，一通電話或一則訊息就能搞定，至於殘酷……「團隊成員看到醜照片也不敢笑」。

談起合作，兩人不約而同先否認這是「第一次」。嚴振欽笑說，過去在《屍憶》等作品中早已擦肩而過，但當時嚴正嵐多為配角，特效需求較少，這回她擔綱女主角，才真正交會在同一個核心任務上。嚴正嵐則補充關鍵差異：「這是第一次有大量特效用在我身上。」

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片中嚴正嵐遭邪靈附身，做出許多詭異的表情。（網銀國際提供）

也因此，嚴振欽毫不客氣地「加碼」。「因為是她，就不計成本想玩一些更有趣的方式。」他坦言帶點惡趣味，一般可能用借位或音效就好，但他堅持要透過特效看到妹妹的手真的被扭斷、看到痛感。他甚至「先斬後奏」替妹妹答應吊威牙等高難度動作，並在後期直接向妹妹索取「剛睡醒的醜照」作為痛苦表情素材。嚴正嵐笑說那些照片「真的很醜、不忍直視」，連哥哥的團隊成員看了都「不敢笑」。

《死亡之握》劇情描述一場歡樂的訂婚派對後，開始發生眾人一一慘死的怪事。（網銀國際提供）

兄妹倆雙雙走進影視圈完全是巧合，家中並無相關背景。嚴正嵐坦言，小時候其實很討厭哥哥，直到他加入熱舞社才覺得哥哥很帥。入行後，這份敬佩轉為深層的仰望，她看見哥哥為了作品品質不計成本，獨自承擔養公司與照顧家人的重壓，直言哥哥是個「很有肩膀的人」。

這份肩膀在父親離世後顯得更為沉重。嚴正嵐感性表示，哥哥是讓爸爸很放心的「下一個家長」。雖然嚴振欽會開玩笑抱怨「為什麼是我在扛」，但他對家人的照顧無微不至。童年父母吵架時，他會默默帶妹妹離開現場去採花蜜，避開那個難堪的時刻；長大後，他雖在片場刻意保持專業距離，但看到妹妹選角失敗，尤其有些作品又到他手上來製作特效，內心其實比誰都惋惜。

考取人類圖分析師證照、研究上已是專業等級的嚴正嵐，偶爾也會用人類圖為哥哥解惑。

談到嚴振欽拿下三金獎項的時刻，嚴正嵐仍記憶猶新：「我們在家看，他在台上，還有謝謝我！我超以他為傲。」那份榮耀不僅屬於個人，更是讓已逝父親感到驕傲的慰藉。

這對兄妹的相處出奇單純，爭吵後「睡一覺就好了」。嚴正嵐習慣在職涯選擇上向哥哥求助，而嚴振欽雖然習慣獨自消化壓力，偶爾也會聽聽妹妹鑽研「人類圖」後的另類建議。曾因妹妹照著漫畫《中華一番》煮飯而感到崇拜的嚴振欽，與那個一直想跟哥哥合作的嚴正嵐，在《死亡之握》裡，一個打造恐懼，一個承受恐懼；而在現實中，他們正用各自的方式，撐起彼此的世界。

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