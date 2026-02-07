獨家／上國道前驚見前車「破胎」！ 駕駛狂按喇叭化危機

民眾發現前車破胎及時提醒化解危機，保養廠也提醒返鄉開車前務必做「五油三水」檢查。（圖／東森新聞）



有民眾準備開車上國道，還沒上交流道前，就發現前方車輛上下晃動的幅度大，還傳出奇怪異音，而仔細一看發現是破胎，車開上國道後，趕緊追上前，搖下車窗大聲提醒，化解一場危機。而年節將近，不少民眾也準備開車返鄉、跑長途，保養廠業者就提醒，上路有幾大項細節得注意，「五油三水」檢查不可少。

開車排隊準備要上國道，發現前方車傳出異音，車主趕緊按喇叭提醒。

後車只叭了一聲，但前車右後輪明顯洩氣，車主擔心危險，只好另找時間說明。

後車車主：「大哥大哥，叭叭，你破胎啦。」

隔空大聲對話後，對方才真正了解，從後方行車紀錄器看，對方也緊急退到路肩，沒再繼續上路。

後車車主游小姐：「我有發現他的右後輪，就是整個扁掉，我覺得他不能上國道，因為上去就時速100了，那一定會出意外，上下班時間一定很多車，他一定會翻掉，或者是撞到更多台車。」

畢竟在國道開車時速都相當快，如果沒注意到輪胎已破，在高速行駛下，容易導致車身傾斜釀成打轉、翻車事故，又或者導致輪胎鋼絲斷裂、輪圈損壞，甚至因劇烈摩擦，而引發火燒車事故。

汽車保養廠店長：「一般來講就是看煞車皮厚度，還能不能夠正常使用。」

除了車輪外，煞車也是重點項目，另外也務必要檢查「五油三水」，機油變速箱油煞車油方向機油，還有汽油，以及引擎冷卻水、雨刷水和電瓶水。

進口車維修廠業者何仁傑：「平常一些漏水的問題沒有處理，那它在行駛高速的時候，這個水壓過大的話，那它可能就會有爆水管的問題，像這個問題就都沒有辦法，在路上再繼續行駛了。」

保養廠業者提醒，車子的電量也要注意，免得長途開到最後沒電，過年要叫維修，不僅困難價又貴，事前做好保養才能更安心。

