獨家／上演報復三部曲！雙煞闖娃娃機店踹門 吃屎哥懷疑小草尋釁

記者楊忠翰／桃園報導

吃屎哥懷疑是小草前來他的娃娃機店尋釁。（圖／吃屎哥提供）

網紅吃屎哥游兆霖，平時在桃園市平鎮區經營娃娃機店，6日傍晚6時許，兩名不速之客闖入店內，不但對著裡面咆哮，還出腳狂踹內門，甚至將酒瓶摔在地上洩憤，2名男子疑似為了尋釁而來，但吃屎哥並不在店內，2人只好悻悻然離去；對此，吃屎哥表示，他懷疑是小草最新一波的報復行動。

吃屎哥受訪時表示，近年他曾亂入各大造勢場合，藉以表達自己的政治理念，以及對時局不滿的態度；柯文哲交保當天，他到北院門口撒冥紙，疑似不慎丟到柯文哲的頭，從此之後他便不得安寧，大批小草湧入他的個人臉書，並留下不堪入目的字句。

不僅如此，上月23日他睡醒後發現，自己臉書被停權，而且時間長達半年之久，他懷疑是小草惡意檢舉，遂向臉書提出申訴，並檢附自己沒有違反規定的證據，經臉書逾一週審核後，本月1日才得以恢復正常使用。

吃屎哥接著表示，原以為報復行動就此落幕，沒想到又發生新的事件，昨天傍晚6時30分，2名男子酒後闖入他的娃娃機店，先是對著內門一陣叫囂，接著開始踹踢內門，但2人見內門紋絲不動，裡面也無人回應，遂將酒瓶狠狠砸在地上，2人便帶著滿腔怒氣離去。

吃屎哥認為，他平時並未與人結怨，亦與其他網紅交好，因此沒人會找他麻煩，唯一有可能闖店滋事的人，還是之前頻頻在網路騷擾他的小草，2人很明顯是來找他，打算假借酒醉痛毆他一頓，事後再誆稱自己斷片脫罪，他感覺自己人身安全受到威脅，昨晚已前往派出所完成報案，希望警方盡快逮捕2人，藉以還原事件真相。

2名男子闖入吃屎哥經營的娃娃機店踹門，警方到場處理。（圖／吃屎哥提供）

2名男子闖入吃屎哥經營的娃娃機店踹門。（圖／吃屎哥提供）

2名男子闖入吃屎哥經營的娃娃機店踹門。（圖／吃屎哥提供）

2名男子闖入吃屎哥經營的娃娃機店踹門。（圖／吃屎哥提供）

2名男子闖入吃屎哥經營的娃娃機店踹門。（圖／吃屎哥提供）

吃屎哥個人臉書被人檢舉到停權。（圖／吃屎哥提供）

吃屎哥申訴一週後才救回個人臉書。（圖／吃屎哥提供）

