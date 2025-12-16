獨家／上班也冷！摺疊「暖腳筒、暖腳器」夯 注意清潔、防水

捲筒式的「暖腳筒」360度包覆，成為上班族的保暖神物。（圖／東森新聞）





每到冬天，不少上班族會在辦公室自備保暖小物，除了毛毯、小型暖風機，現在還有捲筒式的暖腳筒360度包覆，遠看就像泡腳筒，雙腳都能暖呼呼。主打方便收納的還有折疊式暖腳器，一踩就熱，被說是「冰腳人福音」，不過使用上這幾點也要留意。

冬天很常覺得辦公室好冷，拿外套或棉被蓋腿，卻又常常拖地弄得亂七八糟嗎？現在就有業者推出環形的暖腳墊，只要放在辦公桌底下，雙腳伸進去，隨時都能暖呼呼。

360度環形設計，拉上頂棚，幫你阻擋四面八方冷空氣，插電加溫，最高溫能到60度，遠看就像泡腳筒，幫你把熱氣通通鎖在裡頭，被說會暖到上班，連裝水都捨不得起來。不過因為電壓是220伏特，多數辦公室只有110伏特，可以使用地點大幅受限。

廣告 廣告

暖腿小法寶還有這款，如果腿不怕冷，反而手腳特別容易冰冷的話，也有這種折疊式的暖腳器一放即暖，方便不占空間，雙面發熱設計，腳背腳底都暖的到，最高溫65度，辦公時不再冷到罵罵號，收納起來超輕巧，防水設計，遇上雨天腳溼答答也不怕。

民眾：「還不錯，因為我自己貧血，那個腳也會很容易冷到。」

民眾：「看起來不太安全，（會怕）像行動電源那樣突然燒起來。」

不過就有不少消費者擔心這類產品直接接觸雙腳，又都不能水洗，用久真的不會臭嗎？團購業者Jessica：「建議一定要在乾燥平坦的地方使用，而且在使用完畢或下班之前，要記得拔除插頭。」

還要注意使用時隔層襪子，避免低溫燙傷；電線不用也要記得拔，以免絆倒或走火。冬天一到，各式暖腿小物出動，清潔上也要多留意，才不會自己暖到，卻把隔壁同事給臭到。

更多東森新聞報導

撞死女清潔員！酒駕男是「知名脆皮鴨店老闆」正面照曝光

酒駕男追撞垃圾車 23歲女清潔員夾兩車間慘死

奪命瞬間曝！台南轎車猛撞民間垃圾車 女清潔員遭夾死

