獨家／上班族等不了垃圾車 直擊路口收費幫丟亂象

高雄小港一處路口，只要到了上班時間就會出現兩大堆的垃圾山，我們直擊轉角的兩側分別有2名婦人，附近居民會給他們10塊、20塊，接著就把垃圾交給他們，原來是這邊的垃圾車是上午9點40才來，周邊上班族根本沒辦法等，只好花錢請兩名老婦人代丟，但這垃圾量多到推車放不下，直接擺在地上，環保局人員當場開罰。

2台嬰兒車一台大拖車，上面堆的垃圾跟山一樣高，連旁邊地上也有好幾袋，三角窗的另一側也好不到哪裡去，大包小包堆路邊，超商店門前宛如露天回收場。垃圾不落地似乎不適用在這邊，而這些垃圾都是周邊住戶的家庭廢棄物，他們把一包包的垃圾交給路口阿桑，除了給垃圾也給錢。

收垃圾婦人v.s民眾：「好，謝謝。」

附近民眾：「下班晚了垃圾車跟不到，啊隔天早上要上班，拿來給他們倒，啊就10塊20塊給他。」

收垃圾婦人v.s記者：「來你要給我倒嗎，都幫他們倒啦，謝謝謝謝，就加減加減賺對啦，（啊大家就想說方便齁），（給你幫忙也不好意思齁）對啦。」

垃圾車一來兩邊收錢的婦人也將這些垃圾山清上垃圾車，收錢幫人倒垃圾，這生意還真的有人做，這裡是高雄小港康莊樂利路口。這邊的垃圾車只有上午9點40一班，但這時間上班族根本來不及，也因此出現了2家代丟垃圾的阿桑，每次10塊20塊不等，收費也不強制可說跟樂捐差不多。

附近住戶：「以前是真的滿困擾的，滿滿的啊像一個小山。」

環保局人員VS.收垃圾阿桑：「（地上那個跟你講了好幾次了，簽一簽），地上那些是現在才來的，你也在過個日子連這也在罰啦，看這樣真的是齁。」採訪的同時環保局人員，剛好到場對兩邊的阿桑各開一張罰單，阿桑很生氣但垃圾本來就得不落地，依廢清法就得開罰1200至6千。

環保局人員VS.記者：「我們也是舉發過他們啊，以前有一個大姐在這邊，後面會改善原因，因為那大姐已經過世了，那段時間是OK的，但後來又多這兩個。」或許有供給就有需求，兩側的婦人雖然是賺個生活費，但垃圾落地就是得罰，超過紅線還可能違反道交條例，代收是一門生意，但違規就只能另尋他法。

