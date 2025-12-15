獨家／上班時間火燒車！車禍打滑自撞 轎車成火球

小小擦撞燒成火球。（圖／東森新聞）





小小擦撞燒成火球，新北永和環河西路二段，9號上午上班上課時間，卻發生火燒車！一輛轎車先和機車發生碰撞，隨後打滑自撞，車頭起火燃燒。駕駛緊急逃生沒有大礙，但現場火勢相當大，愛車幾乎被燒毀。

轎車停在路中已經燒成火球，竄出濃煙冒出火光，民眾目擊趕緊報警。

消防獲報到場，車子持續燃燒，佔用一個車道，其他車輛小心經過，就怕被波及。

火撲滅後，車子明顯已經被燒毀，整個車頭燒得焦黑，引擎室幾乎全毀，而一旁還有機車停著，原來是車禍釀成火燒車。

事發地點在新北市永和環河西路二段，這裡車流相當大，當天上班上課時間卻發生火燒車，也造成交通一度壅塞。

重回現場觀察，一旁矮樹叢還有被火燒痕跡，警方調查9號上午七點多，35歲駕駛開車，先和機車發生碰撞，隨後車輛打滑自撞，車頭開始起火冒煙，駕駛緊急逃生，60歲騎士也沒有受傷，兩人並無大礙，但車子受到撞擊後突燃燒起來，火勢相當猛烈。

信義區修車廠：「進氣排氣管的話，進去後面這裡，是它的噴油嘴就是噴氣管，前面撞進去力量過大，噴油嘴可能還在噴油，撞擊過大就燒起來。」

同款車型專家解析，為何火勢這麼大，關鍵就在噴油管可能斷裂導致，詳細車禍和起火原因，都還有待相關單位釐清，只是這一撞又一燒，愛車恐怕只能報廢。

