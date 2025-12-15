獨家／下月「菲律賓郵輪行」突改至沖繩 客怨：沙灘比基尼沒了

有民眾早已規畫好1月初郵輪行程，不過郵輪公司突然宣布要改行程。（圖／東森新聞）





今天（15日）已經是12月中，有民眾早已規畫好1月初郵輪行程，包含網卡還有到陸地上的行程，因為是要往南走去菲律賓，所以可以去避冬還能穿比基尼玩水。不過郵輪公司突然宣布要改行程，而且不是改差不多的地方，而是要改往北邊去日本沖繩，等於所有規畫都要重新來過。

陽光沙灘比基尼沒了！要變成海灘上海風吹到飽，因為遊輪公司公告，1月4日、11日、18日，原定5晚前往菲律賓航次，調整為前往日本沖繩。

行程受影響旅客：「就在朋友群組那邊，就4個人群組我就直接罵髒話，有3個人是要去那邊玩水的，浮潛、潛水的，還準備帶蛙鞋去，結果改了行程，那就很不高興，也沒有說什麼原因就直接告知。」

避冬行程變怎樣來對照看看，同樣從高雄出港，第一天郵輪活動為主，第二天從佬沃（庫裡芒）變宮古島，第三天從科隆島變石垣島，第四天公主港變那霸，第五天一樣海上巡遊，最後回到高雄。雖然同樣都有3島體驗，不過兩地天氣差異大，過往紀錄1月平均氣溫白天從26至30°C降為17至20°C，衣著大不同。

行程受影響旅客：「菲律賓消費本來就比較低，購物、包車價格，可能會來的比日本便宜很多。」

對此，郵輪公司臉書官網補充，改期旅客適用航程可改至2026年12月6日以前，從高雄或基隆出發任一5晚航次，改期的艙房可享1000元郵輪消費金加碼，而若在今年底以前完成改期，原本優惠延續且票價多退少不補。只是請好的假期照玩的話，遊玩預算跟血拚清單、上陸行程，還有衣著準備都要重來過了。

