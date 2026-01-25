獨家／下次換你！霍諾德爬牆你爬樓梯 101「垂直馬拉松」5月回歸

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財經中心／師瑞德報導

霍諾德徒手攀登掀熱潮，平民版「台北101垂直馬拉松」傳將於5月9日登場。雖官方未證實，但國際組織 TWA 已列入賽程。賽事需攀登2046階，跑者得克服乾燥空氣引發的101咳」。首屆創下的10分29秒神紀錄至今高懸20年，報名常秒殺，想挑戰請密切留意。（圖／記者師瑞德攝影）

霍諾德徒手攀登掀熱潮，平民版「台北101垂直馬拉松」傳將於5月9日登場。雖官方未證實，但國際組織 TWA 已列入賽程。賽事需攀登2046階，跑者得克服乾燥空氣引發的101咳」。首屆創下的10分29秒神紀錄至今高懸20年，報名常秒殺，想挑戰請密切留意。

台北101大樓作為台灣精神地標，本週六美國攀岩傳奇艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）完成赤手攻頂外牆的世紀挑戰，再度引爆極限運動話題。然而，對於無法像霍諾德一樣飛簷走壁的平民百姓來說，想要親身征服這座曾經的世界第一高樓，一年一度的「台北101垂直馬拉松（Taipei 101 Run Up）」才是最令人熱血沸騰的終極試煉場。

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雖然台北101官方至今尚未正式發布今年度的賽事簡章，但根據國際權威機構「世界高塔競速協會（TWA, Towerrunning World Association）」最新釋出的2026年度巡迴賽行事曆顯示，今年的台北101垂直馬拉松預定將於5月9日（週六）震撼登場，讓無數渴望挑戰自我的登高勇者們引頸期盼。

TWA權威行事曆露餡 積分高達200分吸全球菁英

對於熱衷登高賽的跑友來說，TWA的行事曆無疑是每年的參賽指南。根據TWA官網最新公開的資料，「Taipei 101 Run Up」已被列入2026年度的正式賽程，且被歸類為「Factor 200」等級的賽事，意味著冠軍積分高達200分，是國際頂尖選手爭奪世界排名的兵家必爭之地。

這顯示台北101不僅是台灣的地標，在垂直馬拉松的國際版圖中，更是難度與指標性兼具的頂級殿堂。不過，有意參賽的民眾仍需留意，儘管國際組織已率先列出排程，但確切的舉辦日期、詳細報名時間、分組規則以及費用等資訊，最終仍須以台北101官方網站或粉絲專頁的正式公告為準。建議跑友們可先將這一天在行事曆上「空下來」，並密切鎖定官方動態，以免錯過這場年度盛事。

報名如搶演唱會門票 「手慢無」成賽事另類特色

別以為「爬樓梯」是一項枯燥乏味的冷門運動，事實上，台北101垂直馬拉松是國內著名的「秒殺級」賽事。過往經驗顯示，無論是「自我挑戰組」還是「企業團體組」，名額經常在報名系統開放的瞬間就遭到橫掃，激烈程度絲毫不輸熱門歌手的演唱會搶票大戰。

這項挑戰之所以迷人，在於其獨一無二的賽道體驗。參賽者需從1樓大廳起跑，一路沿著平常不對外開放的消防逃生梯向上攀登，終點設於91樓戶外觀景台。垂直高度約390公尺，總計多達2046階。對於習慣在平地奔馳的路跑愛好者來說，這種「只有上坡、沒有下坡」的純粹爬升，是對肌耐力與意志力的全新考驗。

魔王關卡不是乳酸堆積 跑者惡夢：獨特的「101咳」

不同於戶外馬拉松的風光明媚，垂直馬拉松屬於高強度的無氧運動，且賽道環境極為封閉。許多資深跑者分享，挑戰101最可怕的敵人往往不是大腿炸裂的乳酸堆積，而是傳說中的「101咳」。

由於樓梯間屬於密閉空間，完全仰賴中央空調系統進行換氣，隨著樓層越高，空氣往往變得極度乾燥且帶有些微粉塵。當選手在高強度運動下大口喘氣時，乾燥空氣會劇烈刺激呼吸道。許多人在過了半程（約40-50樓）之後，喉嚨會開始產生強烈的燒灼感，甚至在完賽後口腔內會嚐到明顯的血腥味（鐵鏽味），久久無法散去。這種生理上的極致不適，被跑友們戲稱為「101咳」，也是這項賽事最著名的魔王級關卡。

澳洲選手創神級紀錄 高懸20年至今無人能破

回顧賽事歷史，台北101垂直馬拉松最驚人的兩項紀錄，竟然皆發生在2005年的首屆賽事，至今已高懸超過20年無人能撼動，成為後世難以跨越的傳奇障礙。

男子組紀錄保持人為澳洲選手 Paul Crake，他在當年創下了10分29秒的神級成績，平均每分鐘要爬約200階，速度之快令人咋舌。女子組紀錄則由奧地利選手 Andrea Mayr 以12分38秒寫下。這兩項紀錄猶如高懸在台北天空的兩顆星，即便後來吸引了無數世界冠軍來台挑戰，仍未有人能成功刷新，更增添了這項賽事的傳奇色彩。除了菁英競速，賽事近年也發展出多元組別，如需背負數十公斤裝備的「消防硬漢組」，以及歡樂性質的企業團體組，讓這項極限運動成為全民參與的嘉年華。

全台登高賽點將錄 新光始祖屹立不搖、85大樓成絕響

除了台北101獨領風騷，台灣其實還有其他具代表性的登高賽事。位於台北車站前的「新光摩天大樓登高大賽」堪稱台灣垂直馬拉松的始祖，自1994年開辦以來歷史最悠久。雖然其高度僅約200公尺、1006階，難度約為101的一半，但因位於交通樞紐且具有濃厚的公益親民色彩，曾是許多台北人的共同回憶。近年雖轉為不定期舉辦，但在2023年復辦的第40屆仍吸引大批民眾參與。

至於南台灣曾經的地標高雄85大樓，雖曾長期佔據台灣第一高樓寶座，但令人惋惜的是，該大樓僅在2003年舉辦過唯一一次大型公開登高賽後，便因產權與經營權等複雜因素成為絕響。台南香格里拉飯店的「府城登高賽」目前也處於停辦狀態。因此，對於渴望體驗垂直極限的民眾來說，台北101垂直馬拉松無疑是目前國內最頂級、也最不容錯過的唯一選擇。

霍諾德徒手攀登掀熱潮，平民版「台北101垂直馬拉松」傳將於5月9日登場。雖官方未證實，但國際組織 TWA 已列入賽程。賽事需攀登2046階，跑者得克服乾燥空氣引發的101咳」。首屆創下的10分29秒神紀錄至今高懸20年，報名常秒殺，想挑戰請密切留意。（圖／記者師瑞德攝影）

霍諾德徒手攀登掀熱潮，平民版「台北101垂直馬拉松」傳將於5月9日登場。雖官方未證實，但國際組織 TWA 已列入賽程。賽事需攀登2046階，跑者得克服乾燥空氣引發的101咳」。首屆創下的10分29秒神紀錄至今高懸20年，報名常秒殺，想挑戰請密切留意。（圖／記者師瑞德攝影）

霍諾德徒手攀登掀熱潮，平民版「台北101垂直馬拉松」傳將於5月9日登場。雖官方未證實，但國際組織 TWA 已列入賽程。賽事需攀登2046階，跑者得克服乾燥空氣引發的101咳」。首屆創下的10分29秒神紀錄至今高懸20年，報名常秒殺，想挑戰請密切留意。（圖／記者師瑞德攝影）

霍諾德徒手攀登掀熱潮，平民版「台北101垂直馬拉松」傳將於5月9日登場。雖官方未證實，但國際組織 TWA 已列入賽程。賽事需攀登2046階，跑者得克服乾燥空氣引發的101咳」。首屆創下的10分29秒神紀錄至今高懸20年，報名常秒殺，想挑戰請密切留意。（圖／記者師瑞德攝影）

霍諾德徒手攀登掀熱潮，平民版「台北101垂直馬拉松」傳將於5月9日登場。雖官方未證實，但國際組織 TWA 已列入賽程。賽事需攀登2046階，跑者得克服乾燥空氣引發的101咳」。首屆創下的10分29秒神紀錄至今高懸20年，報名常秒殺，想挑戰請密切留意。圖為2025年台北101垂直馬拉松宣傳廣告。（圖／翻攝自台北101垂直馬拉松官網）

霍諾德徒手攀登掀熱潮，平民版「台北101垂直馬拉松」傳將於5月9日登場。雖官方未證實，但國際組織 TWA 已列入賽程。賽事需攀登2046階，跑者得克服乾燥空氣引發的101咳」。首屆創下的10分29秒神紀錄至今高懸20年，報名常秒殺，想挑戰請密切留意。圖為2025年台北101垂直馬拉松宣傳廣告。（圖／翻攝自台北101垂直馬拉松官網）

霍諾德徒手攀登掀熱潮，平民版「台北101垂直馬拉松」傳將於5月9日登場。雖官方未證實，但國際組織 TWA 已列入賽程。賽事需攀登2046階，跑者得克服乾燥空氣引發的101咳」。首屆創下的10分29秒神紀錄至今高懸20年，報名常秒殺，想挑戰請密切留意。（圖／翻攝自TWA官網）

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