獨家／下班不下線！北市警休假返家撞見逆向毒駕 冷靜尾隨1分鐘救整條路

劉姓駕駛吸食喪屍煙彈上路，從忠孝東路左後一路逆向行駛約300公尺。翻攝畫面

台北市信義區永吉路上個月17日深夜11時許驚傳危險逆向事件，一名38歲劉姓男子駕駛自小客車，從忠孝東路五段右轉永吉路後，竟一路逆向行駛朝松山路方向前進，行徑宛如「喪屍上路」。巧合的是，信義分局五分埔派出所一名休假員警當時正下班返家，發現異狀後立刻尾隨觀察，最終成功將車攔下，並當場查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子煙。

據了解，該名員警當時並非執勤狀態，但行經永吉路時察覺前方自小客車行駛方向明顯不對，進一步確認後發現駕駛竟在車流中整輛大逆向前進，其他用路人被嚇得緊急閃避，現場險象環生。由於逆向路段包含大型路口，員警擔心發生正面對撞事故，隨即保持距離尾隨，過程約一分多鐘。

直到車輛行經松山路口，劉姓駕駛似乎才發現自己逆向，準備停車，休假員警立即上前表明身分將人攔下，並通知線上同仁到場協助。警方到場後發現，劉男面容呆滯、神情恍惚，反應明顯異常，進一步盤查時，劉男竟主動交出依托咪酯電子菸彈，警方隨即依法查扣。

警方指出，依托咪酯屬新興毒品，施用後恐導致意識混亂、判斷力失常，若在用藥狀態下駕車，極易釀成重大事故。本案所幸有休假員警即時察覺異狀介入，才未造成更嚴重傷亡。全案訊後已依持有毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續向上追查毒品來源。

信義分局呼籲，毒品危害不僅傷身，更可能成為道路上的不定時炸彈，警方將持續加強查緝毒品及毒駕行為，展現肅清毒品、守護用路人安全的決心。

★《鏡報》提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



