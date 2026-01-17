獨家／不付車資也不下車！ 醉男霸小黃後座 出腳踹警

男子喝酒醉賴在小黃後座，下一秒，還朝警方臉上踹。（圖／東森新聞）





有男子酒醉搭乘計程車回家，到了目的地不只不付錢，還拒絕下車，運將最後沒辦法，只好把車停在路邊報警。但就在警方到場之後，男子繼續躺在後座，甚至出腳踹傷員警，當場被壓制上銬。如今遭判處拘役20天，得易科罰金2萬，襲警畫面也曝光。

男子喝酒醉賴在小黃後座，下一秒還朝警方臉上踹。警方vs.酒醉搭乘計程車男子：「欸，（我會，我會，我會），快點啦。」

這猛一踹，員警的眼鏡都歪了，男子不斷說自己會，但不只爬不起身來，還被運將質疑不會付錢，因此才報警。警方vs.酒醉搭乘計程車男子：「快一點下車啦，下車，下車啦，你在這裡幹嘛啦。」

廣告 廣告

警方一到場頭很痛，因為男子攤在後座，整雙腳還已經跨上車門，甚至最後還開始亂罵。警方vs.酒醉搭乘計程車男子：「來，好了吼，（XXXX），好了，起來了吼，你先坐著，你先...讓他坐著，讓他坐著讓他坐著，清醒了沒，（清了啊）。」

案發就在徐匯中學捷運站1號出口，根據警方了解，男子當時到了目的地，不只沒有付錢，還不願意下車，一計無影腳把員警的臉踢傷，被依妨害公務執行罪判處拘役20天，得易科罰金2萬，是車資的數十倍。

其他小黃運將：「我們接了他也進來（搭車）了，我們現在要趕他下來，不一定趕得下去，因為他喝醉了。」

其他小黃運將：「酒客大部分我都會拒載，喝酒的很難控制，沒有辦法，不下車你也沒有辦法，載到警察局啊，不然就是原地不動。」

不少小黃運將都曾遇過乘客喝醉酒之後不受控，為了安全只好報警，讓對方酒醒之後，為自己的行為負責。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

愛玩車／Bolt上線滿三個月 數據呈現移動樣貌

警助醉男攔小黃遭拒載！運將苦喊：很兩難

好友跟女友走太近！桃園男懷疑被戴綠帽 怒砸友計程車

