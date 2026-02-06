獨家／不再為熱度吵架！左右分區電熱毯「溫度各自調」

寒流即將報到，市面上各種保暖用品跟著升級。（圖／東森新聞）





寒流即將報到，市面上各種保暖用品跟著升級。像是不少人睡覺時會用的電熱毯，有業者推出，可左右分區、調溫度的款式，女方若比較怕冷就能調熱一點，男方也不用怕被熱醒，另外，家用的電暖器也升級，不像過去只能暖一面，現在五面都能發熱。

寒流要來了，怕冷的人睡覺鋪一條電熱毯可以睡得更暖和，不過你有沒有遇過這種情況？你的枕邊人他根本不怕冷，現在的電熱毯非常酷，有左右兩邊分區，而且溫度也不一樣。一邊暖呼呼，一邊剛剛好，怕熱的不會被熱醒，有一款石墨烯電熱毯主打夫妻、情侶都可用，半夜不用再搶被子。

民眾：「像我老公就會調低一點，他就不會那麼熱睡到流汗，那我就會調高一點，因為我就是只要到冬天，我就一定手腳冰冷。」

民眾：「我老公是怕冷的，我是怕熱的，我們剛好相反，我們露營那天寒流來，只帶了一條電熱毯跟睡袋，就這樣度過整個晚上。」

同床不同溫，因為這款電熱毯有9段溫控，分為左溫、右溫。《EBC東森新聞》實測看看，女方選7段溫度測出來30.3度，男方選2段溫度27.6度，躺起來熱度還真的有差，而不只電熱毯超進化。

4人圍著電暖器，不用擠、不用搶，每個人都能暖到，家用電暖器也玩升級，不再像以前只能暖一面，這款五面都能取暖，覺得哪一面太熱，還能單獨關掉。還有這款電子式暖暖包也很特別，一分為二瞬間變成兩個，兩隻手都暖到。

電商平台發言Jessica：「天冷很多民眾對於像這種電子式暖暖包或是行動圍巾，這樣移動式保暖的小物，就非常的熱銷，整體的搜尋度，都有較平日翻倍成長。」

貼在臉上也能熱熱臉頰或是分朋友用，一人拿一個，寒流來襲，每個人體感冷度不同，取暖用品跟著升級，無論是暖暖包、電暖器，不只暖身，也幫忙維持好感情。

