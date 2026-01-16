獨家／不准問要等嗎？名臭豆腐攤老闆罵顧客「白癡」

老闆邊炸臭豆腐邊發文，用辱罵性用語罵現場顧客。（圖／東森新聞）





高雄一攤知名流動臭豆腐攤，因為臭豆腐好吃，每次擺攤生意都很好，有顧客還沒擺攤就要點餐，或是問了買東西要等喔、要等多久，就被老闆在臉書上罵。老闆邊炸臭豆腐邊發文，用辱罵性用語罵現場顧客，發文後有顧客直接留言，罵的其中一個就是他，「這麼高級的臭豆腐買不起，不會再光顧」。老闆為當天用詞不當道歉，也說發文後生意確實受影響。

大把大把的臭豆腐放入熱鍋中，兩鍋全放滿，臭豆腐炸到酥脆，就可以起鍋，淋上青醬。臭豆腐口感外酥內軟，搭上青醬格外清爽，還有鹽酥口味，配的是九層塔和酸菜。

這攤無名臭豆腐只要擺攤生意就很好，但生意好到老闆邊炸，邊在臉書上罵人，用侮辱性用語罵現場很多顧客，原因只是因為有客人還沒擺攤就要點餐，還有人問「買東西要等喔」也不行。

其他客人：「這樣不太妥當，不妥當，對，也不好。」

其他客人：「造成客人的反感，如果是當事人可能就會呀。」

老闆網路罵人還用侮辱性字眼，有顧客看到發文，算了算時間，當時就在現場，留言「我就是他口中不滿的顧客之一，連問都不能問，問『會不會等很久』，直接不做你生意，買東西第一次遇到不能問的」。顧客說「這是高檔臭豆腐，我買不起」，還有人說老闆罵人不是第一次，因為買臭豆腐被他罵三字經，氣到提告。

來到他擺攤的廟前，有顧客現場想買，老闆忙翻這樣回。臭豆腐攤老闆vs.其他顧客：「那你就等一下再來就好了，（要等嗎），那你就等一下再來好不好，我真的要忙。」

臭豆腐攤老闆：「那天很多白癡、白癡的，我後面有打，要嘛在擺攤就要取餐，要嘛問買一個東西要等喔，我後面有補這兩句，我是在說這兩種人，用詞不當是我的錯誤，以後我不會再犯了。」

老闆說自己現場不能罵客人，才會想說在臉書上發洩，一發文馬上被朋友提醒發文不好，10分鐘後就撤下，但才10分鐘，網友已經留言一堆。老闆說未來不會再罵這樣不雅的字眼，發罵人文後生意確實受影響，已經檢討。

