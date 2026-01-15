獨家／不准抓他！女子心疼男友毒駕遭逮 護愛拉扯警遭壓制

女友為了護男友，還伸手去搶，造成員警受傷，當場被依妨害公務罪上銬。（圖／東森新聞）





一對情侶到新北永和找房子，駕駛涉嫌毒駕上路，車內還藏了毒品。因為行車不穩被員警攔查，看到車鑰匙被警方拿走，他們神色慌張、情緒失控。女友為了護男友，還伸手去搶，造成員警受傷，當場被依妨害公務罪上銬，事後被判拘役20天，可易科罰金2萬。

涉毒駕男子vs.員警：「幹嘛查我車？你不要抓我，（我現在查你車，你無照駕駛）。」

駕駛情緒激動，女友還想幫忙搶車鑰匙。

員警：「妳不要搶我，妨害公務。」

為了護男友上前阻止，結果慘被壓制。

員警vs.涉毒駕男子：「妨害公務，（我哪有我又沒有碰，你扯我東西，你不要弄她）。」

現場一陣混亂，兩人超狼狽都被壓在地上，頻頻反抗。一搜原來是車內有違禁品。

員警：「手拿來，手拿來，麻煩妳拿來，不然妳會受傷，我幫妳拿著，要上銬我幫妳拿手機。」

明明情侶倆，是來中和找房子，結果先被員警找上，因為他們形跡可疑，巡邏員警一看就覺得不對勁。

回到事發現場就在新北中和區，光華街與廣福路路口，員警看到他行車不穩，攔查後發現他沒有駕照，而且車內還有毒品。

警方在車內中控，查獲毒品4包安非他命和吸食器，以及快吸完的喪屍煙彈。經過採驗，確認結果呈安非他命陽性反應，認定47歲陳姓駕駛涉嫌毒駕犯下公共危險罪。他避重就輕，不願透露毒品來源，只說是朋友給的，也不給姓名。

一審法官認為，他施用毒品，仍貿然駕駛車輛，行駛在道路上，嚴重危及用路人安全，判他3個月有期徒刑，可易科罰金3萬。而在攔查當下，為了幫男友不被抓，47歲許姓女子不滿警方攔檢，情緒一來出手拉扯，造成員警左手臂挫傷，最後吃上妨害公務罪，被判拘役20天，可易科罰金2萬，實在得不償失。

